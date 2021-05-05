5 صور حقيقية للإرهابي محمد كمال بعد مقتله في الحلقة 22 من الاختيار 2

محمد كمال كان واحدل من أخطر إرهابيي تنظيم الإخوان الإرهابي وأشدهم عنفا، والذي عرضت حلقة مسلسل الاختيار 2، أمس لقطات العملية الأمنية التي نفذتها قوات الأمن في منطقة البساتين، لاستهدافه في فجر يوم 4 أكتوبر 2016، في شقة بالبساتين، رفقة حارسه الشخصي الإرهابي ياسر شحاته، حيث جرى ضبط القيادي الإرهابي محمد كمال، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الارهابية، والمسؤول الأول عن كياناتها المسلحة.

وتقدم «الوطن» في هذا التقرير، 5 صور للإرهابي في فترات متفرقة، والذي يجسد دوره الفنان القدير سامح الصريطي، وهو من مواليد محافظة أسيوط عام 1955، تخرج في كلية الطب بأسيوط، وبعدها أصبح عضوا بمكتب إرشاد الجماعة الإرهابية، وأحد كبار المسؤولين في التنظيم، والمسؤول الأول عن الكيانات المسلحة.

يعد الإرهابي محمد كمال مؤسس الجناح المسلح للتنظيم الإرهابي ولجانه النوعية، والقائم على إدارة وتدبير عملياته العدائية، بتكليف من قيادات التنظيم بالخارج، ومن أبزر العمليات الإرهابية التي أشرف عليها هي عمليات اغتيال النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، والعقيد وائل طاحون، بالأمن العام، ومحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة.

عثرت الشرطة على بندقية آلية عيار 7.62 ×39 وطبنجة عيار 9 مم، وكمية من الذخيرة من ذات العيار، إضافة إلى أوراق تنظيمية متعلقة بالعمل المسلح.

صدر بحق الإرهابي محمد كمال حكمان بالسجن المؤبد في القضيتين رقمي 52 لسنة 2015، جنايات عسكرية الخاصة بتشكيل مجموعات مسلحة، وجنايات عسكرية 81 لسنة 2016 الخاصة بتفجير عبوة خلف قسم ثان أسيوط.

وأكدت معلومات قطاع الأمن الوطني، أنّ الإرهابي اتخذ من إحدى شقق البساتين مقرا لاختبائه والإعداد والتخطيط لعمله المسلح، وجرى رصده داخل شقة بالطابق الثالث بالعقار رقم 4147 منطقة المعراج بالبساتين حيث داهمت الشرطة الشقة، وتبادلت إطلاق النيران مع الارهابي «كمال» حتى قضت عليه، مع حارسه ياسر شحاته.