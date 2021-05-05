مديريات التعليم تبدأ وضع أسئلة الامتحان التكميلي لـ«أولى وتانية ثانوي»

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات، وضع أسئلة الامتحان التكميلي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، المقرر عقدها خلال شهر مايو الجاري، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

قال محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بمحافظة القاهرة، إنّ موجهي المواد بدأوا وضع أسئلة الامتحان التكميلي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، الذين تخلفوا عن امتحانات شهر أبريل الماضي 2021، بأعذار قهرية.

عبدالتواب: التأكيد على الموجهين بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية

وأضاف عبدالتواب لـ«الوطن»، أنّه من المقرر عقد الامتحان التكميلي خلال شهر مايو الجاري، وسط تنفيذ الإجراءات الوقائية في اللجان الامتحانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

وتابع مدير عام المديرية، أنّه جرى التأكيد على جميع الموجهين بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي كشف عنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وعدم مخالفتها، حتى لا يتعرض واضع الامتحان للمسألة القانونية، موضحا أنّ الامتحانات تعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

"تعليم الجيزة": الامتحانات تعقد بنظام الأسئلة الجديد الموضوعية التي تقيس الفهم

من جانبه، أكد بسكاوي مصطفى، مدير إدارة العمرانية التعليمية التابعة لمحافظة الجيزة، البدء في وضع أسئلة الامتحان التكميلي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدا أنّه سيتم عقد الامتحان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف بسكاوي لـ«الوطن»، أنّ الامتحانات تعقد بنظام الأسئلة الجديد الموضوعية التي تقيس الفهم وليس والتلقين، وسيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية في المدارس ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، قال ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، إنّه جار الاستعداد لوضع أسئلة الامتحان التكميلي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدا أنّ الإدارة التعليمية حريصة على التنسيق مع جميع المدارس للوقوف على الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات، وسيتم عقد الامتحانات في لجان مؤمنة جيدا، وتصحيح الامتحانات مباشرة بعد عقدها.