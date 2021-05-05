مصدر بـ«التعليم»: إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية خلال أيام

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه سيتم الإعلان عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن الامتحانات ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس، ورقيا، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات، من خطر العدوى بفيروس كورونا.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لم يصدر أى قرار رسمي بتأجيل امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى 2020-2021، بسبب تفشى فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الامتحانات ستعقد ولن يتم تأجيلها وأن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات ستنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والمراقبين والمشرفين ورؤساء اللجان.

وأوضح المصدر، أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية العملية والتدريبات المهنية للعام الدراسى الجارى، من يوم السبت الموافق 5 يونيو المقبل، إلى الخميس 17 من نفس الشهر، كما تبدأ الامتحانات التحريرية من السبت 19 يونيو حتى الخميس 1 يوليو المقبل، على أن يتم البدء فى تقدير الدرجات للدور الأول والتصحيح من السبت 26 يونيو حتى السبت 10 يوليو، وتكون إجازة عيد الأضحى من الاثنين 19 يوليو، حتى السبت 24 يوليو 2021، على أن يتم إعلان نتيجة الدور الأول يوم 29 يوليو 2021.

وأشار المصدر، إلى أنه سيكون هناك تشديد على الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات، بارتداء الكمامات الطبية، داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال ساعات الامتحانات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من فيروس كورونا، علاوة على قياس حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، مؤكداً أن الوزارة ستعمل كل ما بوسعها لإنجاح سير امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية، رغم تحديات وصعوبات جائحة كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه سيتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة، عقب إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن الامتحانات ستعقد إلكترونيا بلجان مراقبة بالمدارس، كما سيتم تصحيح أوراق الإجابات إلكترونيا، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وليحصل كل طالب على حقه.