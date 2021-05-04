درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 40

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدل ليلًا على الأنحاء كافة.

وأوضح الخبراء في بيان صادر عن هيئة الأرصاد قبل قليل، أنّ الرياح تنشط على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّ حالته تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدل أيضًا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 40 23

الإسكندرية 31 20

وادي النطرون 39 22

طنطا 40 21

شبين الكوم 40 23

دمنهور 36 21

بلطيم 30 21

مطروح 29 20

السلوم 28 19

سيوة 40 23

بورسعيد 31 20

دمياط 30 20

الزقازيق 40 22

المنصورة 38 21

الإسماعيلية 40 21

السويس 40 22

العريش 33 20

رفح 32 20

رأس سدر 37 22

نخل 39 17

نويبع 39 26

طابا 36 23

كاترين 32 15

الطور 36 25

شرم الشيخ 39 27

الغردقة 41 26

مرسى علم 37 25

الفيوم 40 23

بني سويف 41 23

المنيا 41 23

أسيوط 41 23

سوهاج 42 25

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

إدفو 43 27

أبوسمبل 40 27

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 37 25

أبورماد 38 26

حلايب 33 25

رأس حدربة 32 24