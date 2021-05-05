ضبط لص سرق مكتب بريد في الجيزة: أخفى مسروقاته في حظيرة مواشي

تلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، بلاغا باكتشاف كسر خزينتين بأحد مكاتب البريد بدائره القسم وسرقة مبلغ مالي، وما تبين من وجود كسر بباب دخول الموظفين، وتبين وجود أعمال تطوير بمكتب البريد الرئيسي ونقل الخزينة الخاصة به للمكتب محل الواقعة.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن التوصل إلى مرتكب الواقعة (عامل، مقيم بدائرة المركز)، وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية واختمر في ذهنه سرقة مكتب البريد، وعاين أبوابه، وفي سبيل ذلك اشترى مجموعة من الأدوات جرى ضبطها، وبعد السرقة أخفى المسروقات بحظيرة ماشية ملحقة بمنزله وأرشد عنها، وعثر على جوال بداخله (مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة)، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.