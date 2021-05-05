شهادة أمان المصريين في البنك الأهلي: المميزات والشروط

يبحث كثيرون عن شهادة أمان المصريين في البنك الأهلي، بعد موافقة البنك المركزي المصري على طرحها في فبراير 2018، في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الزراعي المصري.

وفي إطار اهتمام الكثيرين وتساؤلاتهم عن شهادة أمان المصريين، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية أبرز المعلومات عن شهادة أمان المصريين في البنك الأهلي، ومميزاتها وشروط الحصول عليها.

شهادة أمان المصريين في البنك الأهلي

- يقدم البنك الأهلي شهادة أمان المصريين بسعر يبدأ من 500 جنيه ومضاعفاته، وبحد أقصى 2500 جنيه.

- يمكن الحصول عليها لمن بلغ سن 18 عامًا حتى 59 سنة، وبدون كشف طبي.

- يمكن الحصول على الشهادة بزيارة أحد فروع البنك الأهلي، أو محفاظة الفون كاش.

- يصل سعر العائد على شهادة أمان المصريين إلى 13% ويمكن تغييره بعد عام من الإصدار.

- صرف العائد يكون في نهاية مدة الشهادة، ولا يكون شهريًا أو سنويًا.

- تضاف عوائد الشهادة على محفظة فون كاش، أو من خلال حسابك في البنك مباشرة.

- تم خفض نسبة العائد على الشهادة بنسبة 3% ليصبح 13% حيث سيتم تطبيق سعر العائد الجديد على الشهادات المشتراة بعد قرار البنك، اعتبارًا من 10 نوفمبر، وأن من قام بشراء الشهادة قبل صدور قرار تخفيض سعر الفائدة عليها سيظل يتمتع بنفس أسعار الفائدة التي تم التعاقد عليها مع البنك وهي 16%، على أن يتم الحصول على هذه الفائدة بنهاية مدة الشهادة.

- مدة الشهادة 3 سنوات يتم احتسابها من تاريخ اليوم التالي للعمل.

- لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات.

- كما يمكن استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء بقيمتها الأسمية.

- تسترد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة.

- يتم سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة.

- تستحق التعويضات فى حالة وفاة المؤمن عليه بحد أقصى لحالة الوفاة الطبيعية 50 ألفًا و250 ألف جنيه بالنسبة للوفاة الناتجة عن حوادث.

- يتم إجراء سحب ربع سنوي على الشهادة بـ200 جائزة، بواقع 10,000 جنيه لكل جائزة معفاة من الضرائب.