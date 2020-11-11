أخبار البنوك.. تعرف على خصائص شهادة أمان المصريين في "مصر والأهلي"

تقدم العديد من البنوك المصري العاملة بالقطاع المصرفي، العديد من الأوعية الادخارية التي تناسب احتياجات العملاء، ومن بين هذه الأوعية شهادة أمان المصريين، والتي جاء تنفيذها تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، وجميع المصريين بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، تفاصيل الشهادة وشروط الحصول عليها في بعض البنوك على النحو التالي:

شهادة أمان المصريين في بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادة أمان المصريين، وهي شهادة ادخارية لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيًا لمدتين فقط، يصدرها البنك مساهمة منه في فكرة دعم مبادرة الشمول المالي وهي عبارة عن شهادة اسمية بالجنيه المصري، تشمل وثيقة تأمين على الحياة، إضافة إلى سحب على جوائز قيمة.

خصائص وشروط شهادة أمان المصريين

ـ الشهادة اسمية، ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها، لغير البنك المصدر.

- عائد 13% يصرف في نهاية مدة الشهادة 3 سنوات بعد خصم قيمة أقساط التامين من العائد.

ـ تصدر الشهادة للمصريين الأفراد من سن 18 حتى 59 عامًا.

ـ تبدأ من فئة 500 جنيه ومضاعفاتها، بحد أقصى 2500 جنيه مصري.

ـ يُصرف العائد من خلال بطاقة الدفع مقدمًا، أو المحفظة الإلكترونية أو حساب العميل الحالي.

ـ الإعفاء من المصاريف كافة خلال شراء الشهادة.

ـ لا يجوز الاقتراض بضمان الشهادات.

ـ تصرف قيمة التعويضات المستحقة ومبلغ الشهادة المستحقة للورثة الشرعيين، المستفيدين من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة.

- قد تربح الشهادة جائزة تصل إلى 10 آلاف جنيه، معفاة من الضرائب، حيث تمثل كل 500 جنيه فرصة فوز من خلال السحب، الذي يتم كل 3 أشهر.

ـ يمكنك اختيار صرف مبلغ التعويض، كمبلغ واحد في حالة الوفاة، سواء الوفاة طبيعية أو الوفاة عن طريق حادث.

شهادة أمان المصريين في البنك الأهلي

ويقدم البنك الأهلي لعملائه شهادة أمان المصريين، مدتها 3 سنوات، بعائد 13%، ولا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقة الائتمان بأنواعها.

خصائص وشروط الشهادة:

1. تسترد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة (القيمة الاسمية + العوائد المتبقية بعد الخصم قيمة الأقساط)، ويمكن استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء وفقًا ورغبة العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.

2. وثيقة تأمين علي الحياة للعميل بالشروط والمزايا التالية:

- يتم تقديم وثيقة تأمين على الحياة للعميل من سن 18 حتى 59 عامًا دون كشف طبي.

- يتم سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة.

- تستحق التعويضات في حالة وفاة المؤمن عليه بحد أقصى لحالة الوفاة الطبيعية 50 ألف جنيه والوفاة بحادث 250 ألف جنيه.

- يمكن سداد مبلغ التأمين (التعويض) حال الوفاة على معاش مضمون الدفع لمدة محددة.

- تقسط وثيقة التأمين حالة استرداد العميل الشهادة، أو بلوغه سن الـ60 عامًا.

3. إجراء سحب ربع سنوي بعدد 200 جائزة بواقع 10 آلاف جنيه مصري صافي لكل جائزة "معفاة من الضرائب".

4. يمكن شراؤها من خلال محفظة الفون كاش.

5. تصدر للأفراد من سن 18 حتى 59 عامًا.

6. يمكن للجهات شراء الشهادة لصالح الأفراد العاملين بها على أنّه لا يمكن الاسترداد خلال مدة 6 سنوات من تاريخ الشراء.