اليوم.. آخر موعد للتسجيل في امتحان الـEST المؤهلة للجامعات المصرية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التسجيل لدورة يونيو من امتحان الـ«EST»، ينتهي اليوم الخميس الموافق 6 مايو الجاري، مشددة على الطلاب بضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة وعدم مخالفتها، موضحة أن الامتحان يؤهل طلاب الدبلومات الأمريكية للالحتاق بالجامعات المصرية.

وأكدت الوزارة أن الامتحان يعقد في شهر يونيو المقبل، مؤكدة أنه يقيس مهارات الطالب في الكتابة والقراءة والمهارات التحليلية، موضحة أنه يشتمل على 3 تقييمات منها «EST و EST I و EST II».

«شوقي»: إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة عقب عيد الفطر

وفي سياق آخر، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة تعتمد على فهم الطالب للمقرارت الدراسية، لذلك يجب على جميع الطلاب الاطلاع على المحتوى التعليمي في المنصات التعليمية، موضحاً أن الامتحانات تعقد إلكترونية في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

وأضاف «شوقي» في تصريحات، أن الوزارة بدأت في الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات بالتنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم، في مختلف المحافظات، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بعقد الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2020/2021، عقب عيد الفطر المبارك.

وتابع: أنه سيتم عقد امتحانات تجريبية في شهر مايو الجاري، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية في المدارس لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه سيتم تخصيص فريق تطوير تكنولوجي في كل مدرسة وذلك لحل المشكلات التي يمكن أن تواجه الطلاب في الدخول على الامتحانات من التابلت.

وأكدت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه جارى الاستعداد لعقد امتحانات الثانوية العامة التجريبية في شهر مايو الجاري، موضحة أنه تم حصر الفصول المجهزة بالإنترنت، وتخصيص فريق فني في مدرسة لتقديم الدعم للطلاب، لافتة إلى أنه سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية ورقياً في لجام مؤمنة ومراقبة جيداً.