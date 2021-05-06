مواعيد حصص الابتدائي والإعدادي اليوم على قناة مدرستنا

تعرض القناة التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني «مدرستنا 1» اليوم الخميس، حصص للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، حيث تنشر «الوطن» تنشر مواعيد عرض الحصص التعليمية على مدار اليوم.

حصص الصف الرابع الابتدائي على مدرستنا

الساعة 8 صباحا: مشاهدة العلوم.

الساعة 9:30 صباحا: مشاهدة الـ Science.

الساعة 10 مساء: إعادة العلوم.

الساعة 11:30 مساء: إعادة الـ Science.

حصص الصف الخامس الابتدائي على مدرستنا

الساعة 8:30 صباحا: مشاهدة الـMath الجزء 1.

الساعة 10 صباحا: مشاهدة الـMath الجزء 2.

الساعة 10:30 مساء: إعادة الـMath الجزء 1.

الساعة 12 في منتصف الليلغ: إعادة الـ Math الجزء 2.

حصص الصف السادس الابتدائي على مدرستنا

الساعة 9 صباحا: مشاهدة اللغة العربية الجزء 1.

الساعة 10:30 صباحا: مشاهدة اللغة العربية الجزء 2.

الساعة 11 مساء: إعادة مشاهدة اللغة العربية الجزء 1.

الساعة 12:30 صباحا: إعادة مشاهدة اللغة العربية الجزء 2.

حصص الصف الأول الإعدادي على مدرستنا

الساعة 11 صباحا: مشاهدة اللغة العربية الجزء 1.

الساعة 1:30 ظهرا: مشاهدة اللغة العربية الجزء 2.

الساعة 1 صباحا: إعادة مشاهدة اللغة العربية الجزء 1.

الساعة 3:30 صباحا: إعادة مشاهدة اللغة العربية الجزء 2.

حصص الصف الثاني الإعدادي على مدرستنا

الساعة 11:30 صباحا: مشاهدة العلوم الجزء 2.

الساعة 12:30 ظهرا: مشاهدة الـScience الجزء 1.

الساعة 2 ظهرا: مشاهدة العلوم الجزء 1.

الساعة 2:30 ظهرا: مشاهدة الـScience الجزء 2.

الساعة 1:30 صباحا: إعادة مشاهدة العلوم الجزء 1.

الساعة 2 صباحا: إعادة مشاهدة الـScience الجزء 1.

الساعة 4 صباحا: إعادة مشاهدة العلوم الجزء 2.

حصص الصف الثالث الإعدادي على مدرستنا

الساعة 12:30 ظهرا: مشاهدة الرياضيات الجزء 1.

الساعة 1 ظهرا: مشاهدة الـMath الجزء 1.

الساعة 3 عصرا: مشاهدة الرياضيات الجزء 2.

الساعة 3:30 عصرا: مشاهدة الـMath الجزء 2.

الساعة 2:30 صباحا: إعادة مشاهدة الرياضيات الجزء 1.

الساعة 3 صباحا: إعادة مشاهدة الـMath الجزء 1.

الساعة 5 صباحا: إعادة مشاهدة الرياضيات الجزء 2.

الساعة 5:30 صباحا: إعادة مشاهدة الـ Math الجزء 2.

ومن الساعة 5 مساء وحتى الساعة 9:30 مساء إعادة لحصص سابقة في مادة الدراسات الإجتماعية