بمشاركة «التنسيقية» وزيرة الهجرة تجتمع بـ40 شابا مصريا يدرسون بالخارج

شارك كل من شريف الرفاعي عضو لجنة البيئة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمود مدحت عضو لجنة الشؤون الخارجية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في اجتماع مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، و40 شاباً مصرياً من الدارسين بالخارج، عبر تطبيق ZOOM.

وشهد الاجتماع تفاعلا بين أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدارسين بالخارج، الذين أبدوا اهتمامهم بالاطلاع على تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبدين إعجابهم بتمثيل الشباب من كل المحافظات داخل التنسيقية.

وأثنت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة، على تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومشاركتها الوزارة في العديد من الفعاليات والمحطات المهمة، خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه تحدث شريف الرفاعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تواجد ممثلي التنسيقية داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبرزاً اهتمامه بمجال السياسات البيئية، وكيف وجد في التنسيقية تجربة سياسية فريدة في الاهتمام بهذا الملف.

وعرض تجربته كشاب من محافظة غير مركزية، واستطاعت الدولة أن تصقل مهاراته من خلال الأنشطة المختلفة.

وتحدث محمود مدحت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن مشاركته بعدد من نماذج المحاكاة داخل جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية وكيف أن ذلك أضاف إلى شخصيته وأثرى معرفته.

كما تحدث عن دراسته للعلوم السياسية وأنها جاءت كخطوة مهمة في حياته حيث استطاع التعرف على الواقع الأكاديمي، مشيراً إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب أصبح لها تواجد من خلال عدد كبير من النواب الشباب بمجلسي النواب والشيوخ.