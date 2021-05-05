«التعليم» تكشف مصير الطالب حال عدم اجتيازه الامتحان التكميلي: دور ثان

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصير الطالب الذي لم يجتز الامتحان التكميلي، مؤكدة أن الامتحان التكميلي يعقد ورقياً بنظام الأسئلة الموضوعية، في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة في منشور لها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أنه في حال عدم اجتياز طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للامتحان التكميلي، يؤدي الطالب امتحان دور ثان، مؤكدة أن الإدارات التعليمية هي التي تتولي عقد الامتحانات التكميلية وامتحانات الدور الثاني.

وشدد وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان التكميلي يعقد للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك في مقررات شهري مارس وأبريل الماضيين، وفقاً للضوابط التي أعلنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة في شهر يونيو المقبل، لافته إلى أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع تعقد في المنازل ورقياً.

وفي سياق منفصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بمحافظة الجيزة، عن أسماء الطلاب الموهوبين بالمحافظة، موضحة أن الطالبة، هايدى هيثم حصلت على المركز الثانى لمسابقة المتلقى الأول للفنان الصغير (شباب)، وحصلت على ميدالية ذهبية ومبلغ مالى بإدارة الدقى التعليمية، وكما فازت الطالبة ليلى محمد عبد البصير بالمركز الخامس لمسابقة المتلقى الأول للفنان الصغير (أطفال) بجائزة لجنة التحكيم بإدارة العمرانية التعليمية.

وأضافت المديرية في بيان له، أن الطالبة سلاف محمد عنان فازت بالمركز السابع لمسابقة المتلقى الأول للفنان الصغير (شباب) وحصلت على ميدالية ذهبية بجائزة لجنة التحكيم بإدارة الدقى التعليمية، ولفتت المديرية إلى أنه جاري الاستعداد لقعد امتحانات االثانوية العامة التجريبية وامتحانات الصف الثالث الإعدادي، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد.