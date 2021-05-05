لمواجهة كورونا.. غلق شواطىء الساحل الشمالي من الإسكندرية لمطروح

أعلنت الأجهزة التنفيذية غلق جميع شواطئ الساحل الشمالى الواقعة بنطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح، من الإسكندرية وحتي مدينة مرسي مطروح بطول ما يقرب من 500 كيلوا متر علي البحر المتوسط، فى ظل الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للحد من فيروس كورونا، تزامنا مع موجة كورونا الثالثة، وإقبال المواطنين علي البحر مع إرتفاع درجات الحرارة.

وبلغ عدد الشواطئ، التي شهدت غلق تام في مطروح والإسكندرية، 80 شاطئا، بينها 66 شاطئا بالإسكندرية و14 شاطئا في مرسي مطروح، عقب صدور قرارات مجلس الوزراء باستمرار غلق جميع الشواطئ، مع متابعة من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمنع تجمعات المواطنين علي الشواطئ، وإحكام اغلاقها خلال الفترة الجارية، وإجراء حملات للمرور علي جميع الشواطئ وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

خطة إغلاق شواطئ الساحل الشمالي

وضعنا خطة بانتشار مفتشى الإدارة بجميع شواطئ الساحل الشمالي حسب اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الذي قال لـ«الوطن»، أن هناك رقابة شديدة علي الساحل الشمالى من شواطئ أبي قير شرقا حتي سيدي كرير غربا لمعاونة الأحياء في إجراءات منع التجمعات علي تلك الشواطئ والتأكد من التزام الجميع، مستأجرين ومواطنين بالتعليمات، وإغلاق مداخل شواطئ العجمى بالأسوار فى رسالة واضحة وصريحة بإغلاقها، وتكثيف تواجد المفتشين ومسئولي الرقابة علي شواطئ أبي قير والعجمي بشكل خاص.

وأهابت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بجميع رواد الساحل الشمالى الإلتزام بالإجراءات الوقائية وتجنب التواجد علي الشواطئ حماية للجميع حتى نعبر جميعا الأزمة بسلام، كما أهابت بمستأجري الشواطئ ومجالس إدارات قري الساحل الشمالي بالالتزام بعدم تواجد المواطنين علي الشواطئ وكذلك حمامات السباحة مع توافر أجهزة قياس الحرارة وإرتداء الجميع للكمامات وتطبيق التباعد بالأماكن المغلقة.

من الحمام إلي مرسي مطروح.. إغلاق تام شواطئ الساحل الشمالى

وأغلقت محافظة مطروح شواطئ الساحل الشمالى بجميع القرى السياحية من منطقة سيدي كرير ومع بداية مدينة الحمام الكيلو 62 وحتي مدينة مرسي مطروح، وتراجع الإدارة العامة للسياحة والمصايف التزام الغلق للشواطئ والبحيرات وحمامات السباحة، باستثناء الفنادق المرخص لها ومراجعة مدى التزامها بالإجراءات الإحترازية مع السماح لرواد الساحل الشمالى التواجد بالشاليهات والفيلات الخاصة بهم في القرى السياحية فقط دون نزول الشواطئ.