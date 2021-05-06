حظك اليوم الخميس 6-5-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور يثابر لتحقيق أهدافه، وهو هادئ الطباع، ومتعاون بدرجة كبيرة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمنحك اليوم نضجًا وقدرة على تحقيق مكاسب ورغبة في التطور.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل العلاقات، وقد تجمعك اليوم بالأحباب والأصدقاء مشاعر وأفكار وأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.