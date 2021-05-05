حظك اليوم الأربعاء 5-5-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بطبيعته النارية، فهو من الأشخاص سريعي الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تتأنى في قراراتك وأقوالك، وفي توقيع الأوراق والعقود.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في مواجهة برجك، لا تستسلم للقلق والزم الكتمان وهدئ من روعك لتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي كساب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.