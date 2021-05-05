تعرف على ضحية رامز جلال اليوم في حلقة برنامج رامز عقله طار

يترقب الجمهور معرفة ضحية رامز جلال اليوم في برنامج رامز عقله طار اليوم، والتي ستكون ضمن ضحايا الموسم الجديد من برنامج رامز جلال، المعروض شاشة قناة mbc مصر عقب أذان المغرب مباشرة.

وتحل اليوم الفنانة المغربية أسماء لمنور، ضيفًا على برنامج رامز جلال، والذي من المقرر أن ينطلق عقب أذان المغرب مباشرة.

تعرف على ضحية رامز جلال اليوم في برنامج رامز عقله طار

الفنانة المغربية أسماء لمنور ضحية رامز جلال اليوم في برنامج رامز عقله طار، حيث يتم توجيه الدعوة للضحية للمجيئ للملكة العربية السعودية لافتتاح ملاهى جديدة في موسم الرياض ولكنها خدعة لتقع في مقلب رامز جلال الجديد.

وفور وصول الضحية للملاهي الجديدة بالرياض، يستقبلها الفنان حسن العسيري ويصطحبها في جولة بالملاهي وممارسة بعض الألعاب منها لعبة رمي الكرات، وهناك يبدأ رامز في التنشين تجاه الضحية وضربها بالكرات دون أن يظهر، وتصاب ببعض الآلام من شدة الضربات، وقبل ذلك تعرض الفنان حمادة هلال لإصابة في شفتيه وحدوث تورم بها من شدة الرمية بالكرة من قِبل رامز جلال.

وبعد انتهاء فقرة حسن العسيري مع الضحية، تستقبلها المذيعة سارة مراد وتبدأ في توجيه بعض الأسئلة لها، وتأتي الإجابات الساخرة على لسان رامز جلال في المكان الذي يختبيء فيه بعيدًا عن أعين الضيف.

وتصطحب سارة مراد الضيف الضحية في برنامج رامز عقله طار بجولة في الملاهي، ثم تختار أرقامًا عشوائية لبعض رواد الملاهي المتفق معهم ليكونوا بصحبة الضيف الضحية في لعبة الموت، ويكون من بينهم رامز جلال متنكرًا في شخصية بهجان الرجل الهندي.

وفي لعبة الموت يحدث بعض الاهتزاز باللعبة ويصاب ركابها بالذعر بهدف تخويف الضحية، ويعمل رامز جلال المتنكر في شخصية بهجان على إصابة الضحية بالهلع والصراخ في وجهها وسكب المياه عليها، ومع شدة الذعر يدفع الركاب ورامز الضيف الضحية للقفز من لعبة الموت في المياه من على ارتفاع 13 متر.

وبعد سقوط الضحية في المياه من أعلى ارتفاع، تكون المفاجأة بوجود رامز جلال أمامها، لتختلف ردود أفعال كل ضحية ما بين الضحك أو الصراخ أوالصمت أومحاولة الاعتداء على رامز.