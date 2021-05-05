مياه القناة: استمرار أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بالقنطرة غرب

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، استمرار أعمال تطهير شبكات ومطابق الصرف الصحي بمنطقة بمركز ومدينة القنطرة غرب، بالإضافة الي أعمال التطهير للشوارع الرئيسية بمدينة المستقبل، وتم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ورمال، ومُخلَّفات والمواد الصلبة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، في بيان له، اليوم، أننا مستمرون في الحملة الموسعة لتطهير جميع شبكات الصرف الصحي في محافظات القناة الثلاث، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والتي تشمل جميع المناطق الساخنة، وذلك للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وإلقاء المخلفات في غرف التفتيش.

وناشد اللواء عصمت، المواطنين في محافظات القناة الثلاثة بعدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف ويسبب طفوحات للمياه وحفاظًا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لعدد كبير من محطات الصرف الصحي التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، وفايد، والقصاصين، والتل الكبير، والقنطرة شرق، بالإضافة الي الانتهاء من صيانة عدد أخر من المحطات في محافظتي السويس، وبورسعيد، استعدادا لفصل الصيف، لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل، وتقديم خدمات متميزة وأفضل بإقليم محافظات القناة.