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رئيس الوزراء: نتحرك للحصول على 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا في مايو

مدبولي: الرئيس وجه بإتاحة كل المبالغ المطلوبة لتوفير اللقاحات

كتب:

شريف سليمان
03:52 م | الأربعاء 05 مايو 2021
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية استطاعت بطريقة محترمة تسجيل كل اللقاحات الرسمية التي تعتمدها دول العالم وتمنحها لمواطنيها، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإتاحة كل المبالغ المالية المطلوبة لتوفير هذه اللقاحات على أكبر حجم ممكن.

وأضاف «مدبولي» في مؤتمر صحفي: «استطعنا منح اللقاح لأكثر من مليون مواطن، وفي نفس الوقت نتحرك للحصول على حجم من الجرعات يصل إلى أكثر من 5 ملايين جرعة في شهر مايو، وأبرمنا تعاقدات حتى نهاية العام الحالي مع كل المؤسسات التي تنتج اللقاحات المعتمدة، أي أن عشرات الملايين من الجرعات ستتاح للمواطنين المصريين حتى نهاية هذا العام».

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