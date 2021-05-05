رئيس الوزراء: نتحرك للحصول على 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا في مايو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية استطاعت بطريقة محترمة تسجيل كل اللقاحات الرسمية التي تعتمدها دول العالم وتمنحها لمواطنيها، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإتاحة كل المبالغ المالية المطلوبة لتوفير هذه اللقاحات على أكبر حجم ممكن.

وأضاف «مدبولي» في مؤتمر صحفي: «استطعنا منح اللقاح لأكثر من مليون مواطن، وفي نفس الوقت نتحرك للحصول على حجم من الجرعات يصل إلى أكثر من 5 ملايين جرعة في شهر مايو، وأبرمنا تعاقدات حتى نهاية العام الحالي مع كل المؤسسات التي تنتج اللقاحات المعتمدة، أي أن عشرات الملايين من الجرعات ستتاح للمواطنين المصريين حتى نهاية هذا العام».