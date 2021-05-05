مدبولي: هناك متابعة يومية من الرئيس لضمان تأمين احتياجاتنا من اللقاحات

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك 5 أيام تبدأ من الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو.

وقال «مدبولي» إن الدولة المصرية تحركت نحو توطين صناعة لقاحات كورونا، ووقعت بروتوكولا للتعاقد على توطين تصنيع أحد هذه اللقاحات مع إحدى الشركات العالمية لإنتاج 40 مليون جرعة خلال العام الجاري.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي: «هناك محاولة أخرى لتوطين صناعة نوع آخر من اللقاحات بنفس العدد بإذن الله في هذا العام، لكي نتيح اللقاحات لكل مواطنينا خلال المرحلة المقبلة».

وتابع: «نتحرك بكل إمكانياتنا كدولة وهناك متابعة يومية من الرئيس السيسي لضمان تأمين احتياجاتنا من اللقاحات».