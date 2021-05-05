بدء أعمال هدم مبنى كنيسة العمرانية المحترق (صور)

بدأت منذ قليل، أعمال هدم مبنى كنيسة مارمينا المواجهة لمجمع المدارس بمنطقة العمرانية، والتي نشب فيها حريق التهم أدوارها الأربعة.

وأكد مصدر مسؤول من الكنيسة، أن أعمال الهدم بالكامل تتم على نفقة الكنيسة، والتي تعاقدت مع أحد المقاولين لتنفيذ أعمال الهدم وإعادة بناء المبنى مرة أخرى.

وفور وقوع الحريق منذ أيام بعد أداء صلوات الجمعة العظيمة نشب حريق بالمبنى، وظهرت ألسنة اللهب من جدران ونوافذ الطابق الثالث التابع للكنيسة، وعلى الفور هرع أهالي المنطقة لإبلاغ قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتبعها الإسعافـ وفُرض كردون أمني بمحيط الموقع.

واعلنت مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس، في بيان، ان حريقًا شب في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، بعد الانتهاء من صلوات البصخة والجهات الأمنية انتقلت عقب تلقي البلاغ وسيطرت على الحريق.

وتابعت المطرانية الجيزة، في بيانها أن أهالي المنطقة ساعدوا المطافئ للسيطرة على الحريق الذي أسفر عن بعض الاختناقات، ونُقل المصابون إلى المستشفى، ولكن النيران التهمت كل محتويات الكنيسة في الطوابق الأربعة، وتقوم الأجهزة المعنية بالفحص والوقوف على أسباب الحريق.

وكانت وزارة الداخلية اعلنت في بيان تفاصيل نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب بكنيسة ماري مينا والملاك سوريال بالجيزة.

وذكرت الوزارة، في بيانها، أن قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة انتقلت إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص أن الكنيسة المشار إليها خالية من أي من المترددين سوى بعض العاملين بها، وأن المبنى مكون من أربع طوابق وحدوث اشتعال بالطابقين الثالث والرابع، وأن سبب الحريق حدوث خلل في التوصيلات الكهربائية بالسقف المعلق بالدور الثالث، ما أدى إلى اندلاع الحريق وامتداده للدور الرابع.