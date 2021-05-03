بعد أسبوع من وفاة زوجته.. نياحة القمص صرابامون كاهن كنيسة الملاك بالأقصر

أعلنت إيبارشية الأقصر وتوابعها، اليوم الإثنين، وفاة القمص صرابامون ويصا كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر، عن عمر ناهز الـ 63 سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من 28 سنة.

وبحسب بيان صحفي للكنيسة، ولد القمص صرابامون ويصا باسم «مهني ويصا» يوم 29 سبتمبر 1958، بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1981، وسيم كاهنًا في 4 أبريل 1993، ورقي للقمصية في 10 يناير عام 2000، وتنيح بشيوخة صالحة عن عمر يناهز 63 عامًا وخدمة ناجحة، صباح اليوم الإثنين 3 مايو 2021، بعد خدمة كهنوتية دامت أكثر من 28 عامًا.

وسيترأس صلوات الجنازة نيافة الحبر الجليل الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، في تمام الساعة التاسعة مساء بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر، ويتم بعد ذلك دفن الجثمان بدير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر.

وتقدم الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر بخالص العزاء، لمجمع كهنة الإيبارشية، وقال الأنبا يوساب: «خالص العزاء في الأب الفاضل القمص صرابامون ويصا، ونلتمس عزاء سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين».

وتأتي وفاة القمص صرابامون كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر، بعد أسبوع من وفاة زوجته «تاسوني فيبي ونيس رياض»، التي توفت يوم الثلاثاء الماضي، وترأس قداس جنازتها نيافة الحبر الجليل الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وتم دفنها بدير الشايب.