وزير الإسكان يتفقد مشروعات الشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة غدا

يتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدا الخميس، عددا من المشروعات بمدينة أسوان الجديدة، للوقوف على معدلات التنفيذ فيها، تمهيدا لافتتاحها قريبا.

الزيارة تشمل الشريط النهري

ومن المقرر أن تشمل جولة وزير الإسكان، التى يرافقه فيها اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مشروعات الشريط النهرى لكورنيش مدينة أسوان، حيث الممشى السياحي على النيل ومنطقة الفيلات والكوبري الرابط الجديد والمسرح المكشوف، بجانب تفقد مشروع وحدات الإسكان الاجتماعى، وغيرها من المشروعات بالمدينة.

الشريط النهري أبرز المشروعات الجارية فى صعيد مصر

يشار إلى أن مشروع الشريط النهري، هو أحد أبرز المشروعات الجارية فى صعيد مصر ويقع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا، باستثمارات تقدر بحوالى مليار جنيه، ويشمل المشروع منطقة للفيلات وممشى سياحى وحديقة نيلية بطول 6 كيلو متر، ولها واجهة مباشرة على كورنيش النيل، وبازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومناطق خضراء، ومراسى سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة للمشاة، وبرجولات خشبية، وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع أهالى أسوان، بالإضافة إلى كبارى مشاة جار تنفيذها للاتصال بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات، فضلاً عن منطقة الفندق والمجمع التجارى الترفيهى، والمسرح المكشوف المل على النيل مباشرة ويتسع لـ3 آلاف متفرج

على جانب آخر شهدت محافظة أسوان، اليوم الأربعاء 5 مايو الجاري، طقسا حارا مشمسا، ويبحث الكثيرون من قاطني وزائري المحافظة الجنوبية أسوان، خلال هذه الساعات عن درجات الحرارة اليوم في أسوان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث، بعدما وصلت درجة الحرارة العظمى لـ44 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل لـ13 كيلو متر في الساعة.

درجات الحرارة في أسوان اليوم الأربعاء 5/5/2021

وتستعرض « الوطن»، درجات الحرارة في أسوان اليوم، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، ووفق هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في أسوان، اليوم، الأربعاء العظمى 44 والصغرى 26، وتوقعت هيئة الأرصاد بأن تكون درجات كالتالي الأربعاء العظمى 44 والصغرى 26، والخميس العظمى 45 والصغرى 27، والجمعة العظمى 45 والصغرى 27.