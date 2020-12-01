محافظ أسوان: استئناف أعمال توصيل الغاز في المدينة الجديدة

استجاب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، لمطالب أهالي مدينة أسوان الجديدة باستئناف العمل في مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة بعد توقف المشروع منذ 3 سنوات.

وأشاد محافظ أسوان بالتعاون المستمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة الدكتور عاصم الجزار الذي تفاعل مع هذا المطلب الجماهيري، لافتاً إلي التوجيه بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتنسيق بين جهاز تنمية أسوان الجديدة وشركة غاز مصر لاستئناف العمل وتوصيل الغاز الطبيعي بعد استيفاء كافة الاشتراطات والإجراءات المالية والفنية المطلوبة .

وأضاف اللواء أشرف عطية، أنه طبقاً لقواعد بروتوكول التعاون الموقع بين صندوق الإسكان الاجتماعي والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ويتضمن التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ الشبكة الأرضية للغاز الطبيعي حتى الشاكوش الخاص للعمارة ضمن أعمال تنسيق الموقع العام للمشروع لإجمالي 4020 وحدة سكنية، مشيراً إلي حرص المحافظة وسعيها المتواصل للتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية من أجل دارسة كافة الشكاوى والمطالب الجماهيرية وإيجاد الحلول الجذرية المناسبة لها لتخفيف العبء عن كاهل الأهالي وسد احتياجاتهم المعيشية بالشكل المطلوب .

على جانب آخر قرر محافظ أسوان، صرف دعما ماليا عاجلا، ومواد غذائية من المحافظة لدار رعاية البنين ودار رعاية البنات، لتلبية الاحتياجات والمطالب الضرورية للمقيمين فى الدارين، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية المعيشية والإجتماعية والترفيهية لهم، فضلاً عن مخاطبة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم اللازم، لإنهاء مشكلة المديونيات المطلوبة من جهات المرافق والتأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك أثناء جولة مفاجئة للمحافظ، بالدور بعد ورود شكاوى عن ضعف الإيرادات، وقلة الدخل المنصرف على الخدمات المقدمة داخلها، حيث أبدى استيائه من الإهمال والتقصير فى أعمال النظافة العامة والعشوائية، ووجود أعطال فى الأجهزة المختلفة، التى تحتاج إلى التكهين الفوري، موجها إلى دعم أماكن الإقامة بدار البنين بكورنيش النيل، بشاشة تليفزيونية 49 بوصة على نفقة المحافظة، بدلاً من التليفزيون القديم فى الدور الأرضى، لإضافة الجانب الترفيهى للمقيمين فيها، تجنباً لتعرضهم للبرد القارس أثناء الشتاء.