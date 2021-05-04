«تكنولوجى أسوان» يفتح أبوابه فى أول يوم لتلقى طلبات رخص البناء الجديدة

فتح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بأسوان، أبوابه اليوم، الثلاثاء، فى أول أيام تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن، التى تم اختيارها للتطبيق التجريبى على مستوى الجمهورية ومنها أسوان.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وشهد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بأسوان، تطبيق الإجراءات الاحترازية للمواطنين الراغبين فى التسجيل بالمنظومة الجديدة، من ارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى مع استخدام مواد مطهرة أثناء الدخول للمركز.

أول أيام تطبيق المنظومة الجديدة لتراخيص البناء

وفي تصريحاتها الصحفية، أكدت نجاح على إبراهيم، مدير المركز التكنولوجى بأسوان، أن اليوم هو أول أيام تطبيق المنظومة الجديدة لتراخيص البناء، وسط التزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحة بأنه يتم استلام بعض أوراق الخاصة بالأرض وتسجيلها على الشبكة بعد سحبها عن طريق «سكانر»، وإرسال هذه الملفات إلى مركز GIS ، مشيرة إلى أن المركز لم يرصد أى شكاوى حول تلقى الطلبات.

الوزارة تعلن انطلاق منظومة التراخيص الجديدة على المدن

وكانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت اليوم انطلاق منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق فى باقى المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو المقبل، وفقا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية.

على جانب آخر في جولة ميدانية مفاجئة شملت بعض الشوارع الداخلية والميادين والسوق السياحي، استدعى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أمس، رئيس مركز ومدينة أسوان ونوابه، ورئيس حي غرب، بعد أن رصد بعض الملاحظات في النظافة العامة والتراكمات والإشغالات.

المحافظ يشدد على رفع المخلفات من الشوارع

وأعطى المحافظ توجيهاته المشددة برفع المخلفات والقمامة أولاً بأول من الصناديق والحاويات ، بجانب رفع التراكمات الناتجة من أعمال الحفر بسبب المشروعات الجارية لأول مرة منذ سنوات تتضمن الإحلال والتجديد للبنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإتصالات وغاز طبيعي؛ لتحقيق السيولة المرورية للمشاه والسيارات ، مكلفاً إلى تحرير محضر غلق لأحد المطاعم الملحقة بعمارة الهيئة المصرية للأوقاف لمخالفة ضوابط وإشتراطات الترخيص.