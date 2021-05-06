تعرف علي موعد انكسار الموجه الحارة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الموجة الحارة التى تضرب البلاد خلال الأيام القادمة لتصل درجة الحرارة إلي 42 درجة مئوية علي القاهرة الكبري والجيزة، ونحو 45 درجة في صعيد مصر وأسوان، قائلة «موجة من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة».

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس خلال فترة الصباح والظهيرة وتفادي السفر والطرق الطويلة، خاصة في فترة الصيام.

وأضافت: أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتي يوم الاثنين المقبل، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد»، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بينما من المتوقع أن تنكسر الموجه الحارة من يوم الاثنين المقبل ليسود طقس صيفي معتدل علي كافة المحافظات».

درجات الحرارة اليوم الخميس:

القاهرة الكبرى العظمى 39 درجة والصغرى 22 والوجه البحرى العظمى 29 درجة والصغرى 18 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 35 درجة والصغرى 20 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 20 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 26 ، وشمال الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 24 ، وجنوب الصعيد العظمى 45 درجة والصغرى 28.

درجات الحرارة الجمعة:

القاهرة الكبرى العظمى 39 درجة والصغرى 22 والوجه البحرى العظمى 40 درجة والصغرى 22 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 29 درجة والصغرى 18 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 20 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 26 ، وشمال الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 24 ، وجنوب الصعيد العظمى 45 درجة والصغرى 28.