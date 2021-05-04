في الطقس الحار.. خطوات تبريد محرك سيارتك في حالات السخونة الشديدة

تتعرض البلاد خلال الفترة الحالية لموجة شديدة الحرارة، ترتفع معها درجات الحرارة على معظم المناطق وتصل حتى 43 درجة مئوية، الأمر الذي يأتي سلبًا على مكونات وأجزاء السيارة نتيجة أشعة الشمس، ما يجعلها عرضة إلى الخطر في بعض الأحيان.

ولعل من أبرز المشاكل التي تواجهها السيارة في درجات الحرارة المرتفعة، هي القيادة بمحرك شديد السخونة، ولتفادي هذه المشكلة وتبريد المحرك تستعرض «الوطن» بعض النصائح وفقًا لموقع Wikihow على النحو التالي:

خطوات تبريد محرك السيارة شديد السخونة

أوقف السيارة في أسرع وقت ممكن

في حال لاحظت وصول مؤشر الحرارة إلى الأحمر، أو لاحظت تصاعد البخار من المحرك، أبطئ سرعتك وتوقف فور إيجادك لمكان آمن، وإذا لاحظت سحابات بيضاء متصاعدة من المحرك، فهذا ليس دخان، بل بخار يتصاعد من المحرك شديد السخونة، مما يعني أن لديك بعض الوقت للتوقف.

وفي حال لم تتمكن من الوقوف فوراً، يجب أن تطفئ المكيف وتفتح النوافذ، وترفع الحرارة والمراوح على أعلى درجة، وذلك لسحب الحرارة من المحرك، ثم قم بالضغط على زر مثلث الخطر، وقيادة السيارة بسرعة بطيئة ثابتة إلى أن تتمكن من التوقف.

افتح غطاء السيارة عند توقف البخار عن التصاعد

إذا لم تكن السيارة شديدة السخونة، أطفئها وافتح الغطاء الأمامي، أما إذا كان الغطاء شديد السخونة أو رأيت بخاراً، ينصح بالانتظار إلى أن يبرد الغطاء قبل فتحه عن آخره، إذ يساعد فتح الغطاء على تخليص المحرك من بعض الحرارة.

أطفئ المحرك واترك مفتاح السيارة على وضع مفتوح؛ أي أنه يجب أن تبقى الأنوار ولوحة التحكم وغيرها مفتوحة، حيث يسمح ذلك لمراوح التبريد بالاستمرار في العمل دون تشغيل المحرك، مما يسرع من عملية التبريد، واترك المحرك حتى يبرد تماماً قبل لمسه أو فتح غطاء الرادياتير، وتستغرق عملية التبريد تلك ما يتراوح بين 30 و45 دقيقة.

تحقق من الرادياتير

يساعدك الضغط على الرادياتير، تحديد ما إذا كان النظام تحت الضغط، ومعرفة ما إذا كان من الآمن إزالة غطاء الرادياتير أم لا، فإذا شعرت بأنّ الخرطوم صلب وصعب الضغط فالأرجح أن النظام ما يزال مضغوطًا ويجب عدم إزالة غطاء الرادياتير، أما إذا تمكنت من ضغط الخرطوم بسهولة، فمن الآمن إزالة الغطاء، ويفضل استخدم منشفة أو خرقة عند الإمساك بالخرطوم لأنه شديد السخونة، واترك غطاء الرادياتير مكانه حتى يبرد.

تحقق من المحرك باحثًا عن أي تسريبات

عادةً ما تتسبب التسريبات بنظام التبريد في فرط سخونة المحرك، ابحث عن أي سائل على المحرك أو تجمع للسائل تحت السيارة خاصةً إذا كان مستوى سائل التبريد منخفضًا أو معدومًا، فإن مجرد تسريب صغير لم يسرب الكثير من سائل التبريد يمكنه إحداث مشاكل.

أعِد ملء السيارة بسائل التبريد بعد أن تبرد

إذا توفر لديك سائل التبريد فضع بعضًا منه للسيارة ما أن تبرد، وذلك بعد حوالي 30-45 دقيقة، افتح غطاء الرادياتير وصب قليلًا منه لحوالي 3-5 ثوان، إذا كل لديك ماء فاخلطه بسائل التبريد في أجزاء متساوية تقريبًا وقم بصبه، ويمكنك استخدام الماء فقط محل سائل التبريد إذا لم يتوفر لديك، ولكن لا تستخدمه لفترة طويلة.

شغل السيارة من جديد

تحقق من مؤشر الحرارة، ولاحظ هل ارتفع المؤشر من جديد للأحمر؟ إذا كان الأمر كذلك فيجب أن تطفئ السيارة مجددًا وتنتظر حوالي 10-15 دقيقة لتبرد قبل أن تتمكن من قيادتها، لكن خلافًا لذلك، ستتمكن من مواصلة القيادة إلى أن تمر على ميكانيكي.