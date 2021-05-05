«بنتلي» تطلق الجيل الجديد من «كونتيننتال كوبيه» بـ4 تقنيات حديثة

تمثل «كونتيننتال جي تي سبيد كوبيه» الجديدة، ذروة أداء الجولات الكبرى، وتحدّد أكثر سيارات «بنتلي» ديناميكية على الإطلاق، وتقدم مزيجاً من أربع تقنيات للهيكل، يمنح السيارة المكشوفة مستوى من الرشاقة والأداء، وجودة الركوب، التي امتدت إلى مستويات جديدة.

ويلعب نظام التعليق الهوائي النشط ثلاثي الحجرات، مع التخميد التكيفي، دوراً رئيسياً في توازن السيارة، ويوفر أساساً قوياً يمكن البناء عليه.

وتعمل الفرامل المصنوعة من السيراميك الكربوني الاختيارية والمطورة حديثاً، والتحكم الإلكتروني المتغير بالثبات، والتوجيه على جميع العجلات، والتروس التفاضلية الإلكترونية المحدودة الانزلاق، على تعزيز الرشاقة والأداء بشكل أكبر.

ومن خلال الجمع بين الأنظمة الجديدة، لا تزال Continental GT Speed ​​تحافظ على فلسفة بنتلي القائلة إن السيارة يجب أن تشعر بأنها تقدمية وآمنة، ومع ذلك تظل ديناميكية، تحقيق هذه الفلسفة، تتم موازنة القبضة الكلية بين العجلات الأمامية والخلفية.

أكبر مكابح سيارات في العالم

ويتميز نظام الكبح الجديد من الكربون والسيراميك بأقراص أمامية، بقطر 440 مم، مدمجة مع ملاقط أمامية جديدة بعشرة مكابس، مما يجعل هذه المكابح ليست فقط أكبر مكابح تم تركيبها على الإطلاق لسيارة بنتلي، ولكن أيضاً أكبر مكابح سيارة في العالم، كما صُمم هذا الجيل الأحدث من أقراص الكربون والسيراميك خصيصاً لتوفير أداء كبح رائد في فئته، باستخدام مادة احتكاك مكابح خالية من النحاس لتقليل التأثير البيئي.

يوفر نظام المكابح الخزفي الجديد توفيراً للوزن يبلغ 33 كجم مقارنةً بنظام الكبح الحديدي، والأهم من ذلك أن هذا هو الوزن غير النابض الذي يقلل من القصور الذاتي ويعطي السيارة تحكماً أكثر استجابة.

تم اختبار المكابح المصنوعة من السيراميك على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، حيث حددت مستويات من أداء الكبح لم تحققه بنتلي من قبل.

مع تشغيل نظام ESC، توفر السيارة ثباتًا مطمئنًا على الأسطح غير المستوية أو الحدبات غير الطبيعية أو في الظروف الجوية القاسية.