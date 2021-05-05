محافظ أسوان يستقبل أسرة المهندس علي أبو القاسم لتقديم الدعم والمساندة
المحافظ يؤكد على دعم ومساندة المحافظة لقضيته
كتب:
عبد الله مشالي
05:40 م | الأربعاء 05 مايو 2021
استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السيدة إبتسام سلامة زوجة المهندس علي أبو القاسم، وأطفالهما الثلاثة، وأكد المحافظ، أن هناك دعما متواصلا من الوزارات والجهات المعنية للمهندس علي أبو القاسم، في القضية المتهم فيها بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً تقديم المحافظة لكل أوجه الدعم والمساندة لأسرته ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن القضية.
ومن جانبها عبرت زوجة «أبو القاسم» عن شكرها لمحافظ أسوان، لتواصله المستمر وجهوده لعودة زوجها لأبنائه.