وزير النقل لقائد القطار السياحي: أنا هحضر فرح بنتك

كشف خالد أحمد الليثي، قائد القطار السياحي، الذي تمكن من السيطرة على القطار بعد ظهور جرار زراعي يعترض طريقه بعد محطة كوم إمبو، عن تفاصيل لقائه اليوم مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، معبرا عن سعادته البالغة بلقائه مع الوزير، قائلاً: «اللقاء جميل وثري جدا وتناقشنا في جوانب كثيرة».

وعن تفاصيل اللقاء، قال «الليثي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفريق كامل الوزير وعدني بحضور فرح ابنتي في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدا أنه تحدث مع الوزير في كل ما يتعلق بالسكة الحديد، وما يواجه قائدي القطارات من صعوبات، موضحا أن الوزير وعد بحل أي مشكلات تواجه قائدي القطارات في السكة الحديد.

«الليثي»: الوزير حريص على تدعيم قائدي القطارات

وأوضح قائد القطار السياحي، أن وزير النقل كرمه ومنحه شهادة تقدير معتمدة ومختومة من وزارة النقل، و2000 جنيه، مؤكدا أن الفريق كامل الوزير له جهوده مضنية في تطوير هيئة النقل والمواصلات، لافتا إلى أن الوزير حرص على تدعيمه لجميع قائدي القطارت وتحفيزهم معنويا في عملهم.

وتابع خالد أحمد، أن اللقاء تناول الحديث عن مدى التزام المواطنين بتعلميات هيئة السكة الحديد، موضحا أنه شدد على جميع المواطنين باتخاذ الاحتياط والحذر والتعامل بدقة شديدة مع مرفق النقل، واتباع التعلميات الخاصة بعبور السكة الحديد أو استقلال القطارات.

جدير بالذكر أن وزير النقل التقى بقائد القطار السياحي لتكريمه نظرا لدوره في منع حدوث كارثة خاصة بعد اعتراض جرار زراعي السكة الحديد، وتمكن قائد القطار من استخدام الفرامل وإيقاف القطار على بعد 50 مترا من الجرار.

وشدد قائد القطار على جميع المواطنين بضرورة تنفيذ كل التعليميات التي تصدر من هيئة السكة الحديد، وعدم عبور السكة الحديد أثناء غلق المزلقانات، مشيرا إلى أن قائدي القطارات يبذلون جهودا كبيرة في عملهم، للحفاظ على حياة المواطنين.