قائد القطار السياحي: فخور بتكريمي وهناك نماذج كثيرة تستحق الإشادة

كشف خالد أحمد الليثي، قائد القطار السياحي رقم 82، الذي تمكن من السيطرة عليه لتفادي وقوع حادث كبير بسبب اعتراض جرار زراعي محمل بأطنان من القصب طريقه، أنه تم إبلاغه بتكريمه صباح اليوم من قبل الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات.

وأضاف «الليثي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في طريقه إلى القاهرة قادماً من الوجه القبلي، موضحاً أن التكريم يعكس تقدير وزارة النقل لقائدي القطارات ودورهم المهم في الحفاظ على حياة المواطنين.

«الليثي»: على وزارة النقل تكثيف التعليمات الخاصة بتوعية المواطنين بالالتزام بقواعد استقلال القطارات

وأكد قائد القطار السياحي، أنه فخور بأنه سيتم تكريمه من قبل وزير النقل، موضحاً أنه هناك العديد من النماذج التي تستحق التكريم من قائدي القطارات نظراً لجهودها الكبيرة في منظومة السكة الحديد.

ونوه بأنه يجب على وزارة النقل تكثيف التعليمات الخاصة بتوعية المواطنين بالالتزام بقواعد استقلال القطارات وعبور المحطات، موضحاً أن واقعة الجرار الزراعي لم تكن هي الأولى من نوعها التي تحدث مع قائدي القطارات.

وشدد «الليثي» على أنه يجب على وزارة النقل تقديم الدعم المتواصل لقائدي القطارات، مؤكداً أن قائدي القطارات يواجهون صعوبات كثيرة في عملهم تأتي نتيجة عدم التزام المواطنين بتعليمات هيئة السكة الحديد.

وتعود أحداث الواقعة إلى أن، خالد أحمد الليثي قائد القطار السياحي، وجد على 300 متر جرار زراعي يعترض طريقه، وذلك بعد محطة كوم إمبو، الأمر الذي جلعه يستخدم فراكل القطار بسرعة شديدة لتفادي وقوع كارثة.

وقال «الليثي» إنه تم من إيقاف القطار على بعد 50 متراً من الجرار الزراعي، مؤكداً أن الجرار الزراعي عبر سور المحطة الذي يصل ارتفاعه إلى أربعة أمتار، موضحاً أن تمكنه من إيقاف القطار منع وقوع حادثة جسيمة.

وأضاف «الليثي»، أن التعامل مع السكة الحديد يجب أن يكون بحذر شديد «دي حياة أو موت»، موضحاً أن القطار السياحي يعتبر فندقا يسير على الأرض، ويجب على جميع مستقليه الالتزام بتعليمات الهيئة القومية للسكة الحديد.

وشدد قائد القطار السياحي على ضرورة الاهتمام باتباع كل التعليمات التي تصدر من قبل المسؤولين، مؤكداً أن قائد القطار يجب عليه الالتزام بتعليمات مرؤوسيه ويكون يقظا بصفة مستمرة.