النقل: لا يوجد حظر لحركة القطارات بالمترو والسكة الحديد خلال عيد الفطر

أعلن مصدر مسؤول في وزارة النقل، أنه لا يوجد أي حظر لحركة القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، ومترو الأنفاق، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بسبب ذروة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، لم تتطرق لحظر حركة القطارات في السكة الحديد ومترو الأنفاق خلال عطلة العيد، موضحا أن جميع الرحلات ستكون منتظمة.

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك تعليمات مشددة على جميع قيادات السكة الحديد ومترو الأنفاق، بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات، وتطهير المحطات كل ساعتين، وتطهير مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس، علاوة على عدم السماح لأي راكب بدخول المحطات واستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، منوها بأنه سيجري فرض غرامات فورية قدرها 4 آلاف جنيه على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية.

وأضاف المصدر، أن مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق ينقلان ما يقرب من 4 ملايين راكب يوميا، بواقع مليون راكب بالسكة الحديد، و3 ملايين راكب بمترو الأنفاق، وأن هناك مجهودات جبارة تبذل من أجل الحفاظ على الركاب وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مؤكدا أن سيكون هناك حملات مفاجئة على جميع محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، لضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات.

ومن جانبه، طالب الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، جموع الركاب والمواطنين بالإلتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات في السكة الحديد ومترو الأنفاق، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن ارتداء الكمامات داخل القطارات إجباري للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين من خطر العدوى بفيروس كورونا، منوهاً إلى أنه سيتم فرض غرامات فورية على المخالفين تصل إلى 4 آلاف جنيه.

وأضاف وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حركة القطارات بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، منتظمة منذ صباح اليوم، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، مؤكداً أنه شدد على عدم خروج أى قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل إنطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وتقليل الحوادث.