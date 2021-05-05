أسرة الطبلاوي تحيي الذكرى الأولى لوفاته: مقرأة قرآنية بمقابر الأباجية

في الذكرى الأولى لوفاة الشيخ محمد محمود طبلاوي، أحيت أسرة الشيخ الجليل، ذكراه من خلال عقد مقرأة قرآنية بمقابر عمر بن الفارض بالأباجية، حيث مدفن القارئ الكبير، كما قامت بإنتاج مقطع فيديو، جرى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن أبرز محطات حياته.

ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوي في 14 نوفمبر 1934. حفظ القرآن الكريم كاملاً وهو في العاشرة من عمره، وبدأ في تلاوته وهو في الثانية عشرة. ذاع صيته وهو في السادسة عشرة من عمره، حتى أصبح القارئ المفضل لدى كثير من العائلات الكبرى، ومنافسًا لمشاهير القراء.

حقق الشيخ محمد محمود الطبلاوي، شهرة كبيرة في السبعينيات، حتى حصل على المركز الأول بين القراء الجدد في الاستفتاء الذي أجري على أنجح الأعمال الإذاعية في تلك الفترة.

استمرت مسيرة الشيخ الجليل 50 عامًا زار خلالها أكثر من 80 دولة بدعوات خاصة أو مبعوثًا من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ومحكماً لكثير من المسابقات الدولية لحفظة القرآن من كل دول العالم. أطلق عليه عدة ألقاب من بينها «آخر حبة في سبحة عباقرة التلاوة»، و«ظاهرة العصر».

توفي الشيخ محمد محمود الطبلاوي، في مثل هذا اليوم، الخامس من مايو 2020، عن عمر يناهز 86 عامًا، وبرغم رحليه عن عالمنا، إلا أن صوته وأثره لايزال باقيًا بيننا.