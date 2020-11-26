قرينة الرئيس: الطبلاوي والحصري ومصطفى إسماعيل قرائي المفضلين

أشادت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقناة "مصر قرآن كريم"، واصفة القناة بأنها تجمع كل القراء ذوي الأصوات الجاذبة والجميلة، "فيها كل الأصوات الحلوة اللي نفسنا نسمعها".

وأضافت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "dmc"، أنها تُحب سماع القرآن الكريم بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل، والحصري، والطبلاوي: "كل دول أصواتهم روعة وجميلة"، مؤكدة أنها تحُب سماع آذان الصلوات بصوت الحصري.

وانفردت شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحاورتها الإعلامية إسعاد يونس، كان البرومو تضمن حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.