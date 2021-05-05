لو خايف من كورونا.. خطوات صلاة عيد الفطر بالمنزل

قبل نحو أسبوع من عيد الفطر المبارك لهذا العام، قررت وزارة الأوقاف تخفيف قيود مواجهة فيروس كورونا المستجد بين المواطنين، حيث سمحت بإقامة صلاة العيد بالمساجد، مع فرض عدة إجراءات احترازية أخرى.

الأوقاف: إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى

وأعلن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، أن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء وافقت على إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، بنفس الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة.

وأضاف جمعة أن ذلك سيتم مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وفقا لبيان الوزارة.

خطوات صلاة العيد في البيت

ووفقا لذلك القرار، تلتزم المساجد بحزمة من الإجراءات الاحترازية وأعداد محدودة من المصلين، فضلا عن تخوف آخرين من الإصابة بكورونا خلال أيام العيد، وهو ما سيجعل البعض يؤدونها بالمنزل، وهو ما سبق أن أجازته هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، العام الماضي.

وذكرت الهيئة أنه يجوز أداء صلاة عيد الفطر المبارك في المنزل، بالكيفية التي تُصلى بها صلاة العيد، لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء، حيث يجوز للرجل أن يُصليها جماعة بأهل بيته، وأن يُؤدِّيها المسلم منفردًا، انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الإسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار.

وفيما يخص خطبة صلاة العيد، أشارت الهيئة إلى أنه إذا صلى الرجل بأهل بيته فيقتصر على الصلاة دون الخطبة، على أن وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، يبدأ من بعد شروق الشمس بثلث ساعة ويمتد إلى قبيل أذان الظهر بثلث ساعة، محذرة من أنه إذا دخل وقت الظهر فلا تجوز صلاتها.

فيما أكد الدكتور عبدالله النجار، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن صلاة العيد هي سنة نبوية مؤكدة يجب اتباعها، وفي الوقت نفسه لا يقع ذنب على المتخلف عنها.

وأردف النجار، لـ«الوطن»، أنه يمكن أداء صلاة العيد في المنزل، على أن يتم اتباع نفس أسلوب إقامتها في المسجد، بكونها ركعتين اثنين بالتكبيرات الزوائد، وعددهم 7 في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، و5 في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية، بعد شروق الشمس وقبل صلاة الظهر.

ولفت إلى أنه يمكن أن يؤمها الأب أو الأشقاء بالمنزل، حيث يمكن أدائها جماعة أو فرادى، حيث إنه على المسلم أن يستعد لها بالاغتسال والتطيب، ولبس أحسن الثياب، والإفطار على 3 تمرات وفقا لسنة الرسول الكريم، ثم يجتمع أهل المنزل في مصلاهم يكبرون الله سبحانه بصيغة التكبير المعروفة للعيد، مشددا على أنه لا يجوز الصلاة خلف المؤذن بالمسجد أو في الراديو أو التليفزيون، ولا يشترط فيها الخطبة التي تقترن بالجماعة في المسجد.