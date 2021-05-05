تعرف على ضيف برنامج شيخ الحارة والجريئة لإيناس الدغيدي.. اليوم

يعرض بعد قليل برنامج شيخ الحارة والجريئة لإيناس الدغيدي، على شاشة قناة القاهرة والناس.

وستكون حلقة اليوم عبارة عن الجزء الثاني من حوار الإعلامية ريهام سعيد، ومن المقرر أن تتحدث في تفاصيل عديدة بشأن حياتها الشخصية والصعوبات التي مرت بها خلال الأيام الماضية.

مواعيد عرض برنامج شيخ الحارة والجريئة لإيناس الدغيدي

مواعيد عرض برنامج شيخ الحارة والجريئة يوميًا على شاشة القاهرة والناس عقب موعد أذان المغرب في الساعة 6.25 مساءً، وتكون الإعادة في الساعة 12 صباحًا مع منتصف الليل.

وفي الموسم الخامس لبرنامج شيخ الحارة والذي كانت تقدمه المذيعة بسمة وهبة لعدة مواسم، ثم أصبح من نصيب المخرجة إيناس الدغيدي، وتغيير اسمه إلى شيخ الحارة والجريئة، وهى الصفة التي طالما اشتهرت بها الأخيرة، لجرأتها في تناول بعض القضايا الشائكة والغريبة عن المجتمع المصري في أفلامها.

معلومات عن برنامج شيخ الحارة

برنامج شيخ الحارة والجريئة يوجه أسئلة غير متوقعة للضيف، ومن أبرز أسماء الضيوف على لائحة برنامج شيخ الحارة والجريئة مع إيناس الدغيدي بخلاف هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وأمير الغناء العربي، هالة صدقي، وإلهام شاهين، ونجلاء بدر، ونجوى فؤاد، وصوفينار، ورانيا يوسف، والمذيعة ريهام سعيد، وسعد الصغير، ورامي صبري، والمذيعة مي حلمي، ومجدي عبدالغني، لاعب الأهلي السابق، وصالح جمعة، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، ولاعب النادي الأهلي السابق أحمد بلال.

واعتادت إيناس الدغيدي خلال برنامج شيخ الحارة والجريئة على توجيه أسئلة ساخنة لضيف الحلقة، ويكشف شيخ الحارة الذي يجسده شخص مجهول، الكثير من الأسرار التي لا يعرفها الكثيرون عن نجم الحلقة، والتي قد تسبب إزعاجًا له وأسرته وتوقعه في كثير من المشكلات، وليس أمام الضيف إلا أن يؤكد المعلومات التي يكشفها، ويتحدث باستفاضة أو يتجاهلها، ويرفض الرد عليها لأسباب تخصه.