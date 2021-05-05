الموجة الثالثة من فيروس كورونا.. ارتفاع معدلات الشفاء والإصابات

كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان الخاصة، عن مستجدات الموجة الثالثة من فيروس كورونا في مصر، إلى ارتفاع المنحنى الوبائي للفيروس؛ إذ سجلت الوزارة أمس خروج 567 متعافيا من الفيروس من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع معدل الشفاء لـ77%.

كما سجلت الوزارة إصابة 1090 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها الوزارة.

الموجة الثالثة من فيروس كورونا

وأطلقت الوزارة حملة للتوعية بخطورة الفيروس، وكذلك أهمية أخذ اللقاحات على مستوى محافظات الجمهورية، وتحث الفرق المواطنين على اتباع الأساليب الصحية للوقاية من الإصابة بأي أمراض معدية، وكذلك تعريفهم بالخدمات الصحية التي تقدمها «الصحة والسكان»، وضرورة المشاركة والاستفادة منها، مثل مبادرات الصحة العامة، بالإضافة إلى توعية المواطنين بالتغذية السليمة للوقاية من أمراض سوء التغذية، مضيفا أن الفريق يوزع المستلزمات الوقائية على المواطنين، وتشمل الكمامات والكحول.

فرق تجوب المحافظات لتوعية المواطنين بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية

وتتواجد هذه الفرق في أنحاء المحافظات؛ إذ تمر على الأسواق العامة، ومحطات القطارات، والمواصلات العامة، ودور العبادة، وصالونات الحلاقة، والمقاهي، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى المرور على القرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وطلبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس اي أسطح، وعدم التقبيل في أثناء اللقاء والاكتفاء بالترحيب بالأيدي أثناء اللقاء.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس.