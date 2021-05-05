حملات لمحليات المنيا و«الصحة» لمواجهة فيروس كورونا

وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية، للتنسيق مع فرق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، لنشر الوعي بطرق الحماية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات لتحقيق المستهدف من حملات التوعية وكيفية مواجهه تداعيات الفيروس حفاظا على سلامة وصحة المواطنين ولمنع انتشار العدوي.

وأكد محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، في تنظيم الحملات لمتابعة مدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، مشدداً على المرور على كافة القطاعات الخدمية والمحال التجارية ووسائل النقل العام ومواقف السيارات، مع تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين بعدم ارتداء الكمامات الواقية.

من جانبها، استقبلت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، فرق التواصل المجتمعي للبدء في حملات التوعية للمواطنين بخطورة فيروس كورونا المستجد، حيث تم مناقشة خطة العمل للوصول لكافة المواطنين، لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا، لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس بما يعود بالنفع على الصحة العامة للمواطنين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال تطهير لكافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنون بقرية العزيمة التابعة للمركز، وذلك لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، ونظمت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حملة لمتابعة مدي التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات الواقية من خلال متابعة الحالة العامة بشوارع المركز، وبالمرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام، حيث تم تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين.

وخصصت محافظة المنيا 4 مراكز طبية معتمدة لتطعيم وتلقيح المواطنين بلقاح فيروس كورونا داخل المحافظة.

وتشمل المراكز الأربعة المعتمدة: مركز طبي قلندول بمركز ملوي ومركز طبي شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة ومركز طبي القيس بمركز بني مزار بالإضافة الى مستشفى سمالوط النموذجي.