حملات لمحليات المنيا و«الصحة» لمواجهة فيروس كورونا
كتب:
اسلام فهمي
11:17 ص | الأربعاء 05 مايو 2021
حملات توعية
وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية، للتنسيق مع فرق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، لنشر الوعي بطرق الحماية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات لتحقيق المستهدف من حملات التوعية وكيفية مواجهه تداعيات الفيروس حفاظا على سلامة وصحة المواطنين ولمنع انتشار العدوي.
وأكد محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، في تنظيم الحملات لمتابعة مدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، مشدداً على المرور على كافة القطاعات الخدمية والمحال التجارية ووسائل النقل العام ومواقف السيارات، مع تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين بعدم ارتداء الكمامات الواقية.
من جانبها، استقبلت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، فرق التواصل المجتمعي للبدء في حملات التوعية للمواطنين بخطورة فيروس كورونا المستجد، حيث تم مناقشة خطة العمل للوصول لكافة المواطنين، لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا، لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس بما يعود بالنفع على الصحة العامة للمواطنين.
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال تطهير لكافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنون بقرية العزيمة التابعة للمركز، وذلك لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، ونظمت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حملة لمتابعة مدي التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات الواقية من خلال متابعة الحالة العامة بشوارع المركز، وبالمرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام، حيث تم تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين.
وخصصت محافظة المنيا 4 مراكز طبية معتمدة لتطعيم وتلقيح المواطنين بلقاح فيروس كورونا داخل المحافظة.
وتشمل المراكز الأربعة المعتمدة: مركز طبي قلندول بمركز ملوي ومركز طبي شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة ومركز طبي القيس بمركز بني مزار بالإضافة الى مستشفى سمالوط النموذجي.