أعراض فيروس كورونا الموجة الثالثة.. منها طفح جلدي وآلام أسفل الرقبة

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أعراض فيروس كورونا الموجة الثالثة، وقالت الوزارة، إن أعراض فيروس كورونا الموجة الثالثة، اختلفت قليلا عن الموجة الأولى والثانية، بالإضافة للأعراض الشائعة، التي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو حمى أو غثيان أو سيلان الأنف أو فقدان حاستي الشم والتذوق وآلام في العظام، فإن الموجة الثالثة للفيروس، تمثلت في تورم العينين، وظهور طفح جلدي على الجلد وآلام في البطن وأسفل الرقبة والكتف.

أعراض فيروس كورونا الموجة الثالثة

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، وعدم التقبيل أثناء اللقاء والاكتفاء بالترحيب بالأيدي أثناء اللقاء.

عدم خروج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

وناشدت الوزارة المواطنيين خاصة كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة بعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى وفي حال الخروج لابد من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتطهير الأيدي في حال لمس اي أسطح.

وقالت الوزارة في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظة، أوالاتصال بالخط الساخن (105) لتلقي الاستفسارات والتوجه إلى أقرب مستشفى، كما أكد أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية من خلال إرسال رسائل نصية بها كلمة "عزل" على الرقم 1440.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع اعلي درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وخصصت الوزارة مجموعة من القنوات الاتصالية لاطلاع المواطنين علي مستجدات الفيروس وتلقي كافة الاستفسارات الخاصة بالفيروس والإجابة عليها من مصادرها الرسمية.