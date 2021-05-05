الرئيس العراقي: استضفنا أكثر من جولة حوار بين السعودية وإيران

أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن العراق استضاف أكثر من جولة حوار واحدة بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية، وذلك في أعقاب تصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعرب فيها عن رغبة بلاده في إقامة علاقات «مميزة» مع إيران.

ولم يدل صالح بمزيد من التفاصيل، بخلاف هذه التصريحات، خلال مقابلة أجرتها معه مؤسسة الأبحاث بيروت إنستيتيوت وبث مباشر على الإنترنت، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وكان المتحدث باسم الوزارة سعید خطيب زادة، أعلن يوم الإثنين أن طهران مستعدة لإجراء محادثات مع المملكة العربية السعودية على أي مستوى، وستشهد دول المنطقة والدولتان نتيجة هذه المحادثات.

وشهدت السنوات الماضية توترا كبيرا بين السعودية وإيران بسبب خلافات حادة كثيرة بينهما، خاصة فيما يتعلق بالحرب في اليمن، ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بينهما منذ عام 2016.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد عبر عن رغبة بلاده في إقامة علاقات «مميزة» مع جارتها إيران، وجاءت هذه التصريحات بعد نحو ست سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وطالبت دول الخليج، من خلال مجلس التعاون الخليجي، بأن تكون دول الخليج حاضرة في المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني، وأن تشمل هذه المفاوضات «دور إيران في زعزعة استقرار المنطقة».