«مسحراتي المحروسة» يستعرض قضية التسامح بين المصريين

تناول برنامج «مسحراتي المحروسة» في حلقة اليوم، حالة التسامح الموجودة بين المصريين، خاصة في شهر رمضان الكريم.

وعرض البرنامج، صورا ورسومات متحركة تؤكد قيمة التسامح في الكثير من المواقف، وتعرض أيضا صورة الحضارة المصرية العريقة.

وعلى خلفية موسيقية لطبلة المسحراتي، قالت شخصية المسحراتي الكرتونية: «الحق أقوله وأكلها دقة، والكدب يابني أقوله لأة.. أنا عيني شارع على دولة واسعة فيها التسامح كائن بيسعى، يسبق كلامي دايما سلامي، وكله بثوابه، وكله ابن تسعة، ووشوشنا سمحة وقلوبنا مسامحة، واللي مخاصمني، جالي وصالحني ودموعي نزلت حبابي سبحة»

وأضاف: «خليك مسامح رمضان كريم، والله وأكرم، ياشعب مصر انت اللي باقي.. إنت المعلم والدنيا لسه أولى ابتدائي.. يامصر وانتي أمي وحبيبتي، إيدك سخية وأنا قلبي راضي، يامربياني ومعلماني من صغري أغني نشيد بلادي.. طول عمري شايفك مجاهدة، ولا قولتي مرة أنا مجهدة، رغم الشقا حاسة برضا، رافعة راسها وسيدة».

وتابع: «ينعاد عليكم يا قلوب مسامحة وإن شاء الله دايما عام جديد، وعلى التراحم متعودين».

«مسحراتي المحروسة» برنامج تنفذه منصة «البلاتفورم» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وتدور فكرته حول مسحراتي يجوب شوارع القاهرة التاريخية، ويقوم بإيقاظ سكان المنطقة من أجل السحور وهو يسرد تاريخ تلك المناطق المهمة، ومن أبرز المعالم التي يرصدها البرنامج مناطق الجامع الأقمر ومسجد الغوري وشارع المعز لدين الله الفاطمي.

البرنامج يتضمن العديد من المشاهد التي تؤديها شخصيات كرتونية، مع عدة أشعار من كلمات إبراهيم الرفاعي، ومن إخراج الدكتورة زينب زمزم، ولحن وغناء مجدي الرشيدي.