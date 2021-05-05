نيويورك تايمز ترصد تباين وضع كورونا في الدول الغنية والفقيرة: فشل أخلاقي ووبائي

رصد تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، التباين الحاد بين وضع الدول الغنية التي بدأت تعود إلى الحياة الطبيعية بعد إحراز تقدم في تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا، ووضع الدول الأفقر التي يجتاحها الفيروس وتجد صعوبة في الحصول على اللقاحات.

وذكر التقرير الذي نشرته الصحيفة اليوم الأربعاء، أنه برغم الوعود التي أطلقتها دول العالم المتقدم مبكرًا، فقد فعلت القليل لتعزيز التطعيم ضد «كوفيد 19» على الصعيد العالمي، فيما يصفه محللون بأنه فشل من الناحيتين الأخلاقية والوبائية. ففي كثير من أنحاء العالم المتقدم، ارتفعت طلبات اللقاحات إلى مليارات الجرعات، فيما تتراجع حالات «كوفيد 19»، وتستعد الاقتصادات لاستعادة الحياة وينشغل الناس بالترتيب للإجازات الصيفية.

أما في العديد من الدول الأقل تقدمًا، يتفشى الفيروس، ويخرج أحيانًا عن السيطرة، فيما تسير التطعيمات ببطء شديد لا يمكن معه حتى حماية الأشخاص الأكثر ضعفا، وفقا لتقرير الصحيفة الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف التقرير أنه لم يكن من المفترض أبدًا أن بكون ذلك المشهد المنقسم صادما إلى هذا الحد، إذ تظهر على جانب منها النوادي والمطاعم التي أعيد فتحها في الولايات المتحدة وأوروبا، بينما على جانبها الآخر يظهر أناس يلهثون للحصول على الأكسجين في الهند.

فحوالي 192 دولة انضمت العام الماضي إلى برنامج «كوفاكس» العالمي لتقاسم اللقاحات، وضخت مؤسسة «جيتس» 300 مليون دولار في مصنع هندي لإتاحة جرعات اللقاح لفقراء العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي أمام قمة عالمية في يونيو الماضي: «التطعيم حق إنساني عالمي». واستدركت الصحيفة، قائلة: «لكن الفيروس ينتشر بسرعة أكبر من أي وقت مضى، مدفوعًا إلى حد كبير بالمكاسب التي تحققت في أمريكا الجنوبية والهند، وتعثر الحملة الرامية لتطعيم العالم».

فالهند، التي تعد مصدرًا مهمًا للقاحات في الأوقات العادية، أوقفت الصادرات لأنها تكافح ارتفاعًا قياسيًا في الفيروس وأزمة إنسانية متزايدة، ما أدى إلى تأخير الشحنات بالغة الأهمية، نظرًا لأن الهند تنتج غالبية إمدادات «كوفاكس».

وفي البرازيل، حيث يموت الآلاف يوميًا، لم يتلق المسؤولون سوى عُشر كمية جرعات لقاح «أسترازينيكا» التي وعدوا بالحصول عليها قبل منتصف العام. وفي بلدان مختلفة مثل غانا وبنجلادش، التي استهلكت إمداداتها الأولية من اللقاحات، لم يكن المحظوظون القليلون الذين حصلوا على الجرعة الأولى متأكدين من موعد تلقيهم للأخرى.

وتتعدى المشكلات مسألة توفر اللقاحات وحدها إلى المشكلات اللوجستية عميقة الجذور والتردد في أخذ اللقاحات، وهو موروث له جذور تعود إلى الحقبتين الاستعمارية والإمبريالية، وفقا للتقرير.

وقدرت منظمة «كير» العالمية غير الربحية، أنه مقابل كل دولار يجري إنفاقه على جرعات اللقاح، هناك حاجة إلى 5 دولارات أخرى لضمان وصولها من مدارج المطارات إلى أذرع الأشخاص.

وفي غياب التمويل الكافي للعاملين الصحيين منخفضي الأجور وللتدريب على التطعيم، تقبع الكثير من الجرعات القليلة التي جرى تسليمها في المستودعات، فيما تقترب سريعًا تواريخ انتهاء صلاحيتها.

ولفت التقرير إلى أن تعثر الطرح العالمي للقاحات يترتب عليه عواقب كارثية. فالدول غير الملقحة يضربها الفيروس حاليا بعنف، ويمكن أن تظهر سلالات جديدة في مستودعات العدوى الخارجة عن السيطرة، ما يطيل أمد الجائحة بالنسبة للدول الغنية والفقيرة على حد سواء. ومن المتوقع أن يعاني الاقتصاد العالمي من خسائر تقدر بتريليونات الدولارات.