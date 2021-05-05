نائب محافظ الدقهلية: اشتراطات البناء الجديدة تقضي على الفوضى العقارية

ناقش الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية الاشتراطات البنائية الجديدة، اليوم، وطالب بتدريب عدد من المختصين بإصدار التراخيص بالوحدات المحلية علي منظومة التراخيص الجديدة 2021، مع حصر كافة تراخيص البناء بداية من عام 2017 وحتى تاريخه وفحصها ومراجعتها على الطبيعة، وعرض تقرير أسبوعي في هذا الشأن، في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة علي مستوي المحافظات وتنفيذاً لتعليمات اللواء محمود شعراوي في هذا الشأن.

حضر الاجتماع اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة والعقيد تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وأعضاء اللجنة العليا لمراجعة تراخيص البناء.

تدريب المختصين بترخيص البناء على الاشتراطات الجدية في الدقهلية

وطالب الدكتور هيثم الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتدريب عدد من المختصين بإصدار التراخيص بالوحدات المحلية علي منظومة التراخيص الجديدة كخطوة استباقية للإطلاع على اشتراطات العمل الجديدة؛ لتكون كافة الوحدات المحلية على استعداد تام لتطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة .

ووجه الشيخ، بضرورة عقد ندوات توعوية للعاملين بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ لتوضيح أهمية الاشتراطات البنائية الجديدة في ضبط العمران والحد من البناء العشوائي وحماية لحقوق المواطنين، وذلك للقضاء على الفوضى العقارية.

حصر تراخيص البناء من 2017 في الدقهلية

وكلف نائب محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة حصر كافة تراخيص البناء بداية من عام 2017، وحتى تاريخه وفحصها ومراجعتها على الطبيعة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والتخطيطية طبقا للقانون 119لسنة 2008، وعرض تقرير أسبوعي في هذا الشأن على اللجنة العليا، لمراجعتها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز التفتيش علي أعمال البناء وممثلي جامعة المنصورة.

يذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أعلن البدء في التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة من تاريخ 1/5/2021 ولمدة شهرين في 27 مركزاً ومدينة علي مستوى المحافظات على أن يتم تطبيق المنظومة بشكل كامل في 1/7/2021 وفي الدقهلية تم اختيار مدينة طلخا للتطبيق التجريبي للمنظومة.