أحداث مسلسل النمر الحلقة 22.. أول ظهور لوالدة النمر وعودتها للصاغة

يعرض مسلسل النمر ضمن السباق الدرامي الرمضاني على قناة الحياة، وتستعرض «الوطن»، ملخص أحداث مسلسل النمر الحلقة 22، الذي يجسد بطولته باقة من النجوم، منهم محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، بيومي فؤاد،محمود حافظ، محمد رياض، علاء مرسي، أحمد خالد صالح، ولاء الشريف، محمد محمود، أحمد حلاوة، وخالد أنور.

أحداث مسلسل النمر الحلقة 22

كشفت الحلقة 22 من مسلسل النمر، الكثير من الأحداث، حيث أصبح النمر هو كبير الصاغة، واشترى معظم محلات الصاغة، كما فتح الورش التى كانت قد أغلقت وجلب جميع العمالة لديه، كما أنه قام بالإبلاغ عن الشيمى، بأنه يبيع ذهب مغشوش فى الصاغة وبالفعل يذهب البوليس ويقبض عليه.

كما شهدت أحداث الحلقة ذهاب ملك للنمر بعدما تم الإفراج عن والدها بتلاعب من المحامى، حيث جعل أحد العمال يعترف أنه المسؤول عن هذا الذهب المغشوش، وسألت ملك النمر هل له علاقة بما حدث فأجابها أنه من دبر كل ذلك كما أنه هو السبب أيضا فى خروجه من السجن، فتطلب منه أن يتوقف عما يفعل فقد أخذ كل حقوقه وحقوق والده، يرفض النمر ويقول لها إنه لم يسترجع حقه يعد بعد، فتعلن أمامه أنها من هذه اللحظة هى عدوة له.

كما شهدت الحلقة محاولة قتل فريدة بنت الحاوي لحسن ابن عنتر فذهبت إليه، وطعنته بالسكين، وانتهت أحداث الحلقة بأول ظهور لأم النمر وعودتها لسوق الصاغة.

مواعيد عرض مسلسل النمر

يعرض مسلسل النمر، يوميًا، 3 مرات عبر قناة الحياة، يبدأ العرض الأول الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ثم 11:45 دقيقة ظهرا، كما يعرض 4 مرات عبر قناة «الحياة دراما»، كما يتوافر المحتوى بالكامل ودون إعلانات عبر منصة «واتش إت» للمشاهدة في أي وقت وفي أي مكان.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، إنتاج سينرجي للإنتاج الفني.