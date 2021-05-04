أحداث مسلسل النمر الحلقة 21.. النمر يسيطر على سوق الصاغة

يعرض مسلسل النمر ضمن السباق الدرامي الرمضاني على قناة الحياة، وتستعرض «الوطن»، ملخص أحداث مسلسل النمر الحلقة 21، الذي يجسد بطولته باقة من النجوم، منهم محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد رياض، علاء مرسي، أحمد خالد صالح، ولاء الشريف، محمد محمود، أحمد حلاوة، وخالد أنور.

أحداث مسلسل النمر الحلقة 21

دارت أحداث الحلقة 21 من مسلسل النمر، بوضع النمر السكين على رقبة ملك، ويخرج بها حتى يتركوه ينصرف، فيأمرالشيمى الجميع ألا يطلقوا عليه النار، ويتركها النمر ويركب السيارة على الفور وينصرف، فتقول لهم ملك إنها تعرف مكان النقود التى خبأها النمر.

وينطلقون جميعا على الفور للمكان الذى دلتهم عليه ملك، وعند دخولهم يجدون النمر قد علّق أربع صور على الحائط، وعلى كل صورة علامة النمر بالدم، مما بث الخوف فى قلوبهم، ثم يدخلون مكان الخزنة، ووجدوا النمر قد أخذ كل النقود،حيث نقل جميع النقود لمكان آخر يجتمع فيه مع رجاله سكلانس وعامر وخاله نصر، واتفقوا على أن يكونوا سويا.

وتذهب فريدة لمحل الذهب وتجلس على مكتب ملك ويعترض خالد فى البداية، ولكن تستطيع فريده إقناعه لأنها ستنجبله ولى العهد، وتأخذ ملك والدتها من شقة نوح وتتجهان للفيلا وهناك تقابل أباها الشيمى، وأخاها وفريدة، الذين يندهشون من وجود أم ملك الذين ظنوا أنها ماتت، وتذهب فريدة، وزوجها للطبيب ويخبرها بأن الإجهاض الذى تعرضت له نتج عنه أنها لن تستطيع أن تحمل مرة أخرى فتنهار فريدة بسبب ذلك.

وتطلب صفية من عنتر الحلق أن ترى «عبد الله»، ولكنه ينفعل عليه ويضربها، ما يدفعها لأخذ ابنته والذهاب لسالي، وتخبرها أنها سترفع قضية خلع على عنتر.

مواعيد عرض مسلسل النمر

يعرض مسلسل النمر، يوميًا، 3 مرات عبر قناة الحياة، يبدأ العرض الأول الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ثم 11:45 دقيقة ظهرا، كما يعرض 4 مرات عبر قناة «الحياة دراما»، كما يتوافر المحتوى بالكامل ودون إعلانات عبر منصة «واتش إت» للمشاهدة في أي وقت وفي أي مكان.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، إنتاج سينرجي للإنتاج الفني.