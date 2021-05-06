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حظك اليوم الخميس 6-5-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الخميس 06 مايو 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

مولود برج الدلو يقدس العلاقات الأسرية، ويحب الخير ويحاول أن يشارك فى الأعمال التطوعية بشكل مستمر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي ينصحك اليوم بمضاعفة تركيزك كي تنجز أعمالك بدون أخطاء أو خسائر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويجعلانك أكثر ميلا وقدرة على إصلاح علاقتك بالأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.

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