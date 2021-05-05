«رافع» هندي بولاية كيرالا يحلم بنهاية كورونا: عاوز أدرس في الأزهر

تعيش الهند فترة هي الأصعب في تاريخها على الإطلاق بعد تجاوزها 20 مليون و600 ألف إصابة منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لديها، وبلغ معدل الوفيات لديها 120 حالة في الساعة الواحدة خلال آخر أسبوعين، لتعاني أغلب ولايات الهند من تفشي العدوى.

وتعد ولاية «كيرالا» من أقل الولايات في الهند تأثرًا بعدوى الفيروس المستجد المتفشية في مختلف الولايات، حسبما قال «محمد رافع» باحث وكاتب هندي، ومترجم في اللغة العربية بجامعة معدن الثقافة الإسلامية بولاية «كيرالا» الهندية، في حديثه مع «الوطن».

أوضاع ولاية «كيرالا» جنوب الهند

ويتحدث الشاب عاشق اللغة العربية والمهتم بالأدب العربي، عن أن الأوضاع في الهند مرعبة وسيئة للغاية، حيث قررت الحكومة الإغلاق الكامل مجددًا، وباقي محال الأطعمة على وشك الإغلاق، معبرًا: «عدد المصابين رهيب جدا، وكورونا تقتل الشعب الهندي بمعنى الكلمة».

وعلى الرغم من أن ولاية «كيرالا» في جنوب الهند من أقل الولايات ضررًا بعدوى فيروس «كوفيد 19»، إلا أنها لن تسلم من زيادة أعداد الإصابات وحالات الوفاة بالعدوى فيها، بحسب ما ذكره «رافع»، مضيفًا أن مجالات العمل والدراسة شبه متوقفه تمامًا.

أزمة الولايات الشمالية بالهند

وأوضح الشاب الهندي، أن المشكلة الكبرى في شمال الهند «الولايات الشمالية»، لافتًا إلى أن الصور التي انتشرت في العالم أجمع عن محارق جثث وفيات كورونا في الشوارع كانت في هذه الولايات، التي تعاني تفشي كورونا بشكل مرعب.

الإجراءات الاحترازية بالهند

وعن الإجراءات الاحترازية في الهند، لفت «رافع» إلى أنها صارمة جدًا، وارتداء الكمامات الطبية لا تهاون فيه، وتوقع عقوبات صارمة وغرامات مالية على غير الملتزمين، مضيفًا أن أعداد المصلين في المساجد قليلة ومعدودة.

ويتمنى «رافع» أن تنتهي هذه الأزمة من أجل أن يسافر إلى مصر ليتوجه إلى الأزهر الشريف لاستكمال دراسته العليا وفقا لما هو مخطط له.