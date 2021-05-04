الهند تتجاوز 20 مليون إصابة بـ كورونا

تجاوزت الهند، 20 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وذكر موقع «هندوستان تايمز» الهندي، أن البلاد سجلت، اليوم، 357 ألفا و229 حالة إصابة جديدة الفيروس، و3449 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 20 مليونا و282 ألفا و833 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 222 ألفا و408 حالات.