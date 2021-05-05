مسلسل موسى الحلقة 23.. محمد رمضان يقرر العمل منفردا بعيدا عن «وهبة»

تدور أحداث مسلسل موسى الحلقة 23، حول سرقة منزل «موسى» الفنان محمد رمضان، من «نوفل» الفنان منذر ريحانة، عقب زواجه من «المعلمة حلاوتهم» الفنانة سمية الخشاب، وذلك بعدما فشلت محاولات قتله، بعد تحريض ثنائي من المعلم «وهبة» الفنان سيد رجب، وزوجة شيخ البلد شداد، الفنانة عبير صبري، لأحد رجال المطاريد ويدعى «مغاوري»، للتخلص من العريس، ولكن يشاء القدر أن يموت «مغاوري» نفسه، على يد زعيم المطاريد، ضياء عبد الخالق في اليوم ذاته.

مسلسل موسى الحلقة 23

وتذهب «كحلة» الفنانة فريدة سيف النصر، لشفيقة شقيقة موسى، الفنانة هبة مجدي، حتى تعيش معها بعيدًا عن بطش ولدها وغضبها من أفعاله، وتصبح شفيقة وش الخير على زوجها «شهاب باشا»، الفنان صبري فواز، بعد أن اقترحت عليه عطر للفقراء، ليلقى رواجا واسعا، وينتشر ويضحى الأكثر مبيعا وسط «عطور شهاب».

ويقتل «وهبة» صبيه «أورمة»، حتى يتخلص منه، ولا يترك خلفه أثر يكشف تحريضه على قتل موسى، وذلك بعد أن أفشى أحد المعزومين في فرح شقيقته، سر تحريضه لصبيه «أورمة» على قتل موسى، قبل أن يكذبه فتوة باب اللوق، ولكن موسى غضب، ودخل الثنائي في صراع تحطيب، لذا حاول أن يزيل عنه الشبهات.

ويزور وهبة موسى وزوجته، ليبارك لهما، فيفاجئه الفتى الصعيدي، بأنه سيعمل لحاله، وسيترك الشغل معه، فيسيتنتج الفتوة أن زوجته ستموله، ولكنه قال له: «الراجل اللي تموله مرة ميبقاش راجل».

قصة مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.