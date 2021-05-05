تفاؤل أمريكي بتراجع الإصابات بفيروس كورونا خلال الصيف

توقعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها «سي دي سي»، الأربعاء، انخفاض الإصابات الجديدة بـ«كوفيد 19» وحالات دخول المستشفيات، والوفيات، بشكل حاد بحلول منتصف يوليو المقبل، شريطة استمرار حملة التطعيمات، والتزام السكان باحتياطات الصحة العامة الأساسية.

وكلفت الوكالة، فرقا لتطوير 6 نماذج مختلفة لتتبع المسار المحتمل لـ«كوفيد 19»، في الولايات المتحدة، خلال الأشهر الستة المقبلة، عبر سيناريوهات مختلفة، لكل منها درجات متفاوتة من معدلات التطعيم، والالتزام بتدابير الصحة العامة.

وقالت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي، خلال إفادة بالبيت الأبيض، إن «النماذج توقعت بعض الأخبار الجيدة حقا، وتذكيرا مهما».

وأضافت «والينسكي» أن الأخبار الجيدة هي توقع «النماذج انخفاضا حادا في الحالات بحلول يوليو 2021، وتراجعا أسرع إذا جرى تطعيم المزيد من الأشخاص في وقت أقرب»، موضحة أن النتائج تذكرنا «بأن لدينا طريقا للخروج من هذا الأمر، كما أن النماذج، التي كانت ذات يوم تقدم أخبارا قاتمة حقا، تقدم الآن أسبابا تجعلنا متفائلين للغاية فيما قد يأتي به الصيف».

لكن الخبر السار ترافق مع تحذير، بشأن الظروف المحلية والمتغيرات الناشئة، التي «تعرض العديد من الولايات لخطر الزيادات في حالات كوفيد 19، خاصة إذا لم نزد معدل التطعيمات وإذا لم نحافظ على استراتيجيات التخفيف الحالية لدينا»، بحسب «والينسكي».

وتوقعت جميع السيناريوهات أن تزداد حالات «كوفيد-19» حتى شهر مايو، على المستوى الوطني، بسبب زيادة انتشار متغير «B.1.1.7 » وتراجع الامتثال لبعض التعليمات الصحية.

ووجدت «سي دي سي» أنه حتى التخفيضات «الطفيفة» في الاحتياطات، مثل التباعد الجسدي، والكمامات، يمكن أن تقوض بسرعة أي مكاسب متعلقة باللقاح.

وقالت الوكالة إن «معدلات التطعيم المرتفعة والامتثال لتدابير الوقاية الصحية العامة، أمران ضروريان للسيطرة على جائحة كوفيد 19، ولمنع ارتفاع معدلات دخول المستشفيات، والوفيات خلال الأشهر المقبلة».

ووجد أكثر السيناريوهات تفاؤلا، أن ارتفاع معدلات التطعيم والامتثال لمعايير الوقاية، يمكن أن يخفض حالات الإصابة الجديدة إلى أقل من 50 ألفا أسبوعيا، بحلول نهاية يوليو.

وتوقع النموذج أن تنخفض حالات الدخول للمستشفيات إلى أقل من ألف أسبوعيا، وأن تنخفض الوفيات إلى بضع مئات.