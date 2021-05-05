تطبيق فوري لقرارات الموجة الثالثة لـ كورنا.. حملات مكثفة بحي الطالبية

واصلت الأجهزة التنفيذية حاليا، شن حملات مستمرة، ومكثفة بالمناطق السكنية والشوارع بحي الطالبية، بمحافظة الجيزة، التي وجه بها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لتنفيذ حزمة القرارات التي أصدرتها اللجنة الوزارة العليا لإدارة أزمة كورونا، والتي رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشهدت مناطق حي الطالبية بشوارع الهرم وفيصل، خاصة الشوارع الرئيسية، مثل العريش وضياء، التي تشهد زحاما كبيرا هذه الأيام، بسبب انتشار حركتي البيع والشراء مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وأزالت الأجهزة التنفيذية بالحي برئاسة الدكتور أشرف تامر، كل الإشغالات بالطرق والشوارع الرئيسية، والتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، في أماكن التجمعات والمولات والكافيهات في مواعيد العمل الرسمية المقررة، وإلزام أصحابها والمواطنين بها في ظل تنفيذ القانون، وقرارات رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا لأزمة كورونا، كذلك فيما يتعلق بغلق الكافيهات والمقاهي والمطاعم السياحية في تمام الساعة التاسعة مساء، لا سيما مع أول صدور قرارات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.

ونجحت الأجهزة التنفيذية بحي الطالبية، في إطلاق عدد من الحملات المكثفة، للتأكد من مواعيد الإغلاق للمقاهي والمحلات العامة، في المواعيد المقررة، فيما تزامن ذلك مع تنفيذ وتفعيل قوانين شرطة المرور، برفع السيارات المتهالكة المتواجدة و«المركونة» لأوقات طويلة في الشوارع الرئيسية والجانبية، حفاظا على حياة المواطنين والمناطق السكنية من حدوث أي استغلال للسيارات «المركونة» في أعمال إرهابية.

وكان قانون مروري صدر منذ عدة سنوات برفع السيارات المتهاكلة والمركونة في الشوارع ضد تحريكها، وتغطيتها لفترات طويلة من الوقت، وذلك لعدم استخدامها ضد أعمال الإرهاب، وتضمن القانون تغريم أصحاب هذه النوعية من السيارات.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية والجهات الأمنية، بالمرور الدورى بمختلف القطاعات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وغلق الحدائق والمتنزهات ومنع التجمعات، والالتزام بمواعيد الغلق الصيفية، ونسب المترددين وعدم تقديم الشيشة بالمحال والمقاهي ورصد مخالفات البناء والتعديات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والقائمين عليها.

جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أصدر اليوم حزمة قرارات، تحسبا لتعرض البلاد للموجة الثالثة لفيروس كورونا، من بينها تعليق أنشطة النوادي والجيم، وإغلاق المطاعم والمحلات والكافيهات في الساعة التاسعة مساء، ابتداء من الغد.