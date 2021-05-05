الصحة: 2 مليون مواطن سجلوا للحصول على اللقاح.. وقوافل تطعيم خلال ساعات

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إن هناك إقبال على مراكز تلقي اللقاحات، ويوميا يسجل نحو 80 ألف مواطن، واليوم أتاحت الوزارة ميزة جديدة للمواطن وهي معرفة قوائم الانتظار في الأماكن التي يختارها، موضحا أن عدد المسجلين على الموقع وصل إلى مليوني شخص، والوزارة أرسلت نحو مليون و500 ألف رسالة لمن سجلوا وجرى تطعيم أكثر من مليون من جميع الفئات، والأولوية حاليا ما زالت لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف «مجاهد» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، اليوم الأربعاء، أنه خلال ساعات قليلة ستنطلق خدمة القوافل العلاجية لتوفير اللقاحات.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن هذه القوافل ستبدأ من أمام مكاتب البريد ثم تنتشر في كل القرى والمراكز لاستهداف كل المواطنين، لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، مشيرا إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خاطبت المحافظين لتوفير أماكن على غرار مركز التطعيم الموجود في أرض المعارض، والذي يكفي لتطعيم 10 آلاف من المواطنين في يوم واحد، للمساعدة في عملية تطعيم المواطنين.

ارتفاع إصابات فيروس كورونا في مصر في الموجة الثالثة

يذكر أن عدد إصابات كورونا يتزايد في مصر خلال الموجة الثالثة من فيروس كورونا، بشكل كبير، إذ سجلت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، نحو 1090 إصابة جديدة مؤكدة معمليا، ومع تزايد إحصائيات كورونا في مصر، يبحث المواطنون عن أخبار الموجة الثالثة من فيروس كورونا، عبر محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة أخر أخبار الفيروس، وتعليمات وزارة الصحة بشأن الوقاية، فضلًا عن معرفة الأعراض والعلاج، خاصة بعد ظهور أعراض مختلفة في دول العالم.